Esta semana habrá fecha FIFA para que se puedan desarrollar los amistosos de las selecciones nacionales. Por tal motivo, las principales ligas de Europa ya entraron en una pausa y regresarán a finales de marzo. Sin embargo, en Sudamérica el fútbol continúa este martes 19 de marzo. Habrá acción en países como Argentina, Ecuador, Colombia y Uruguay. A continuación, te contamos cuáles son los compromisos de este día, los horarios y en qué canales se podrá ver la transmisión.

En Argentina, Argentinos Juniors y Rosario Central se enfrentan en el Estadio Diego Armando Maradona por la fecha 11 de la Copa de la Liga Profesional. Argentinos (18 puntos) está peleando en la parte alta de la tabla, y un triunfo le permitiría alcanzar a River Plate y Vélez en lo más alto (tienen 21 puntos). Por otro lado, en la Primera B Nacional, tenemos el siguiente partido: Gimnasia y Tiro vs. Almirante Brown.

El show continúa en la Liga Pro de Ecuador. Por la primera fase del campeonato, el campeón Liga de Quito visitará a Libertad en el Estadio Federativo Reina del Cisne (Loja). Otros duelos que se disputarán este día en suelo ecuatoriano son Cumbayá vs. Mushuc Runa y Orense vs. Imbabura. Mientras que en la Primera División de Uruguay se enfrentan Deportivo Maldonado y Defensor Sporting.

Finalmente, pero no menos importante, este martes arranca la jornada 8 de la Primera División de Venezuela, con los siguientes enfrentamientos: Estudiantes Mérida vs. UCV, Deportivo La Guaira vs. Carabobo y Portuguesa vs. Metropolitanos. En el inicio del torneo, Puerto Cabello ganó cinco partidos y obtuvo dos empates, que lo tienen en lo más alto de la tabla. Por otro lado, en suelo colombiano se juega la Copa de Colombia. El único duelo del día es el que tendrán Jaguares de Córdoba y Atlético Cali.





Partidos de fútbol del martes 19 de marzo

Copa de la Liga Profesional (Argentina)

Argentinos Juniors vs. Rosario Central: 7:15 p.m. (hora peruana, 9:15 p.m. en Argentina) vía ESPN, STAR Plus y Televisión Pública.

Liga Pro (Ecuador)

Cumbayá vs. Mushuc Runa: 4:30 p.m. (hora peruana y ecuatoriana) vía ESPN y STAR Plus.

Orense vs. Imbabura: 7:00 p.m. (hora peruana y ecuatoriana) vía ESPN y STAR Plus.

Libertad vs LDU Quito: 7:00 p.m. (hora peruana y ecuatoriana) vía ESPN, STAR Plus y GolTV.

Primera División de Uruguay

Deportivo Maldonado vs. Defensor Sporting: 5:00 p.m. (hora peruana, 7:00 p.m. en Argentina) vía STAR Plus y VTV+.

Primera División de Venezuela

Estudiantes Mérida vs. UCV: 2:00 p.m. (hora peruana, 3:00 p.m. en Venezuela) vía ESPN y STAR Plus.

Deportivo La Guaira vs. Carabobo: 5:00 p.m. (hora peruana, 6:00 p.m. en Venezuela) vía GOLTV Play.

Portuguesa vs. Metropolitanos: 6:00 p.m. (hora peruana, 7:00 p.m. en Venezuela) vía STAR Plus y GOLTV Play.

Copa de Colombia

Jaguares de Córdoba vs Atlético Cali: 6:10 p.m. (hora peruana y colombiana) vía Win Sports.

Primera B Nacional (Argentina)

Gimnasia y Tiro vs. Almirante Brown: 2:00 p.m. (hora peruana, 4:00 p.m. en Argentina) vía TyC Sports.





