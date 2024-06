Este martes 25 de junio, la acción del fútbol no se detiene en el mundo y tendremos acción por la Eurocopa y la Copa América 2024. El plato fuerte en Europa será el enfrentamiento entre Países Bajos y Austria o Inglaterra vs. Eslovenia, mientras que en América el partido entre Chile vs. Argentina promete ser igualmente intenso. A continuación, te detallamos cuáles son los compromisos que se jugarán este día y en qué canales de televisión podrás ver la transmisión. No te lo pierdas.

El fútbol empieza desde temprano en el ‘Viejo Continente’ con la definición del grupo C en la Eurocopa. Francia vs. Polonia disputan lo que será la clasificación a octavos de final. Los ‘galos’ necesitan un empate para acceder a la próxima ronda. Por otro lado, Países Bajos y Austria se enfrentan en un encuentro que podría decidir al segundo lugar del grupo.

En horas de la tarde, por el mismo certamen, Inglaterra parte como favorito en su partido ante Eslovenia, aunque la escuadra ‘blanca’ quiere quitarle el cartel de favorito. En la otra llave, Dinamarca y Serbia se ven las caras, buscando también el pase a próxima ronda.

Desde Estados Unidos. la Copa América verá acción por la segunda fecha del grupo A. De esta manera, Perú y Canadá abren ‘fuegos’ en un duelo que podría definir el futuro de ambos en el certamen. Luego, Argentina definirá su clasificación ante Chile.

¿Qué partidos se juegan este lunes 25 de junio?

Copa América 2024

Perú vs. Canadá: 5:00 pm. (horario en Perú) vía DSports, DGO y América TV

Chile vs. Argentina: 8:00 pm. (horario en Perú) vía DSports y DGO

Eurocopa 2024

Francia vs. Polonia: 11:00 a.m. (hora peruana) vía STAR+

Países Bajos vs. Austria: 11:00 a.m. (hora peruana) vía ESPN, ESPN Fans Youtube y STAR+

Inglaterra vs. Eslovenia: 2:00 p.m. (horario en Perú) vía ESPN y STAR+

Dinamarca vs. Serbia: 2:00 p.m. (horario en Perú) vía ESPN y STAR+





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR