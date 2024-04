El domingo 7 de abril se anuncia como un día importantes para los entusiastas del fútbol internacional, marcado por una serie de partidos vibrantes en las ligas más relevantes de Europa y América. Será un momento para sumergirse en el encanto del deporte rey y dejarse sorprender por la habilidad de los equipos más sobresalientes, con partidos que prometen mantener a todos al borde del asiento. Desde España hasta Inglaterra y Sudamérica, se desplegará el fútbol de primer nivel, preparado para fascinar y entusiasmar a legiones de fans en todo el globo.

La jornada 31 de la Premier League continúa con tres emocionantes encuentros, destacando especialmente el enfrentamiento inicial entre Manchester United y Liverpool. Ambos equipos están urgidos de sumar puntos: los Reds para mantenerse en la pelea por el primer puesto, mientras que los Red Devils buscan la oportunidad de ascender en la tabla y asegurar un puesto entre los cinco primeros para garantizar su participación en competiciones internacionales próximas.

Continuando en el territorio inglés, el Sheffield United, ubicado en el último lugar de la tabla, se enfrenta en su estadio Bramall Lane al Chelsea, actualmente en la novena posición. Ambos equipos están desesperados por conseguir la victoria debido a su situación actual en la clasificación. Para concluir la jornada, el Nottingham Forest, que necesita alejarse de la zona de descenso, visita al Tottenham, que tiene la urgencia de sumar puntos para mantenerse en puestos de clasificación a torneos internacionales.

En el ámbito sudamericano, prosigue la jornada 13 de la Copa de la Liga Profesional de Argentina, que presenta cuatro encuentros de gran relevancia: Atlético Tucumán vs. Gimnasia LP, Barracas Central vs. Instituto, Racing vs. Lanús y River vs. Rosario Central. Por otro lado, en la Liga 1 de Perú se llevarán a cabo los enfrentamientos entre ADT y Deportivo Garcilaso, así como Sporting Cristal contra Sport Huancayo, para culminar la décima fecha.

¿Qué partidos se juegan este domingo 7 de abril de 2024?

Liga 1 Te Apuesto - Perú

ADT vs. Deportivo Garcilaso: 1:00 p.m. (horario de Perú) por L1 Max y L1 Play.

Sporting Cristal vs. Sport Huancayo: 3:30 p.m. (horario de Perú) por L1 Max y L1 Play.

Premier League - Inglaterra

Manchester United vs. Liverpool: 9:30 a.m. (horario de Perú) por STAR Plus y ESPN.

Sheffield United vs. Chelsea: 11:30 a.m. (horario de Perú) por STAR Plus.

Tottenham vs. Nottingham Forest: 12:00 p.m. (horario de Perú) por STAR Plus.

Bundesliga - Alemania

Hoffenheim vs. Augsburg: 8:30 a.m. (horario de Perú) por STAR Plus.

VfL Wolfsburg vs. Borussia M’gladbach: 10:30 a.m. (horario de Perú) por ESPN y STAR Plus.

Copa de la Liga Argentina

Atlético Tucuman vs. Gimansia LP: 2:00 p.m. (horario de Perú, y 4:00 p.m. en Argentina) por Fanatiz, AFA Play y TyC Sports.

Barracas Central vs. Instituto: 2:00 p.m. (horario de Perú, y 4:00 p.m. en Argentina) por Fanatiz y AFA Play.

Racing vs. Lanus: 4:30 p.m. (horario de Perú, y 6:30 p.m. en Argentina) por STAR Plus, Fanatiz y AFA Play.

River vs. Rosario Central: 7:00 p.m. (horario de Perú, y 9:00 p.m. en Argentina) por STAR Plus, Fanatiz y AFA Play.





