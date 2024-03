El fútbol no se detiene en el mundo. Este jueves 28 de marzo habrá acción en diferentes países, pero la atención se centra en Sudamérica mientras se espera por la reanudación de las competiciones más importantes en Europa. Se juegan las ligas de Perú, Ecuador, Argentina, Chile, Bolivia, entre otros. A continuación, revisa la programación de los compromisos, así como también los horarios y canales de TV para ver la transmisión. No te lo pierdas.

Por el Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto, Alianza Lima recibirá a Los Chankas en el Estadio Nacional. Este día también se enfrentan Deportivo Garcilaso y Comerciantes Unidos en el Inca Garcilaso de la Vega. Ambos duelos son correspondientes a la novena jornada. El cuadro ‘blanquiazul’ necesita ganar para volverse a meter a la pelea por el primer certamen de la temporada.

En Argentina continúa la Copa de la Liga Profesional. El primer duelo que se jugará es el que sostendrán Rosario Central y Barracas Central en el Estadio Gigante de Arroyito. Unos momentos después, Argentinos Juniors visita a Instituto en el Estadio Monumental de Alta Córdoba. Los dos cotejos corresponden a la jornada 12 de la competencia argentina.

Por la Liga Pro de Ecuador, LDU de Quito recibe a Imbabura en el Estadio Rodrigo Paz Delgado - Casa Blanca. En Chile, por su parte, juegan Audax Italiano y Coquimbo Unido por la sexta jornada del Campeonato Nacional. Por este mismo torneo, se enfrentan los clubes O’Higgins y Deportes Iquique en el Estadio El Teniente.

En Bolivia tenemos los siguientes enfrentamientos: Gualberto Villarroel SJ vs Always Ready y Blooming vs Aurora. Finalmente, pero no menos importante, Deportivo Táchira y Metropolitanos se miden en el Polideportivo de Pueblo Nuevo por la décima jornada de la Primera División de Venezuela. Revisa la programación en los siguientes párrafos.





¿Qué partidos se juegan este jueves 28 de marzo?

Liga 1 (Perú)

Deportivo Garcilaso vs. Comerciantes Unidos: 3:00 p.m. (hora peruana) vía Liga 1 MAX.

Alianza Lima vs. Los Chankas: 8:00 p.m. (hora peruana) vía Liga 1 MAX.

Copa de la Liga Profesional (Argentina)

Rosario Central vs. Barracas Central: 6:00 p.m. (hora peruana, 8:00 p.m. en Argentina) vía ESPN, STAR Plus y TV Pública.

Instituto vs. Argentinos Juniors: 7:00 p.m. (hora peruana, 9:00 p.m. en Argentina) vía TNT Sports.

Liga de Bolivia

Gualberto Villarroel SJ vs Always Ready: 2:00 p.m. (hora peruana, 3:00 p.m. en Bolivia) vía Tigo Sports.

Blooming vs Aurora: 7:00 p.m. (hora peruana, 8:00 p.m. en Bolivia) vía Tigo Sports.

Primera División de Chile

Audax Italiano vs. Coquimbo Unido: 4:00 p.m. (hora peruana, 6:00 p.m. en Chile) vía TNT Sports y Estadio TNT.

O’Higgins vs. Deportes Iquique: 6:30 p.m. (hora peruana, 8:30 p.m. en Chile) vía TNT Sports y Estadio TNT.

Liga Pro (Ecuador)

LDU Quito vs. Imbabura: 7:00 p.m. (hora peruana y ecuatoriana) vía ESPN, STAR Plus y GolTV.

Primera División de Venezuela

Deportivo Táchira vs. Metropolitanos: 6:00 p.m. (hora peruana, 7:00 p.m. en Venezuela) vía GOLTV.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Vinicius Junior y la polémica con Aymeric Laporte. (Video: X)