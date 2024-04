¡Partidos por todos lados! Este miércoles 24 de abril será un día emocionante para los hinchas del fútbol, y es que habrá compromisos en las principales ligas de Europa y también en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Se vienen duelos atractivos y decisivos para los clubes. Por ejemplo, Universitario de Deportes visitará a Botafogo en Brasil con la misión de obtener un buen resultado. A continuación, te contamos la programación de los partidos del día y los horarios y los canales de TV.

Este miércoles se perfila como uno de los días con más partidos en la semana. Se jugará una nueva fecha de la Premier League, que está en su punto más emocionante por la definición del campeonato. Uno de los equipos que está arriba, el Liverpool, visitará a Everton, su clásico rival, en el Goodison Park. Mientras que el Manchester United recibirá a Sheffield United en Old Trafford.

Unas horas después, llega la Copa Libertadores, el torneo más importante de Sudamérica. Universitario, el campeón peruano, tendrá que visitar al ‘Fogao’ en el Estadio Olímpico Nilton Santos. Los ‘cremas’ han iniciado con pie derecho y esperan seguir invictos en el torneo continental. Por supuesto, el cuadro brasileño, que ha caído en las dos primeras jornadas, buscará un triunfo para pelear por el cupo a los octavos de final.

La Libertadores nos regalará más partidazos, como Libertad vs. River Plate, Bolívar vs. Flamengo e Independiente del Valle vs. Palmeiras. Casi a la misma hora, se juega también una nueva jornada de la Copa Sudamericana. Coquimbo Unido recibirá a Racing en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso; mientras que Belgrano visitará a Real Tomayapo en el Estadio “Tahuichi” Ramón Aguilera Costas, en Bolivia.

No podemos dejar de mencionar que se juegan la semifinales de vuelta de la Copa Italiana. Este miércoles Atalanta recibe a Fiorentina en el Gewiss Stadium. La ‘Fiore’ ganó por 1-0 en la ida y buscará conseguir el pase a la final en condición de visitante. Por otro lado, PSG, que hace poco avanzó a las ‘semis’ de la Champions League, visitará a Lorient por una nueva fecha de la Ligue 1.





¿Qué partidos se juegan este miércoles 24 de abril?

Premier League

Wolverhampton vs. Bournemouth: 1:45 p.m. (horario de Perú) vía STAR Plus.

Crystal Palace vs. Newcastle: 2:00 p.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR Plus.

Everton vs. Liverpool : 2:00 p.m. (horario de Perú) vía STAR Plus.

: 2:00 p.m. (horario de Perú) vía STAR Plus. Manchester United vs. Sheffield United: 2:00 p.m. (horario de Perú) vía ESPN.

Ligue 1

Lorient vs. PSG : 12:00 p.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR Plus.

: 12:00 p.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR Plus. Mónaco vs. Lille: 2:00 p.m. (horario de Perú) vía DAZN.

Marsella vs. Niza: 2:00 p.m. (horario de Perú) vía STAR Plus.

Copa Libertadores

Botafogo vs. Universitario : 5:00 p.m. (horario de Perú, 7:00 p.m. en Brasil) vía ESPN y STAR Plus.

: 5:00 p.m. (horario de Perú, 7:00 p.m. en Brasil) vía ESPN y STAR Plus. Nacional vs. Deportivo Táchira: 5:00 p.m. (horario de Perú, 7:00 p.m. en Uruguay) vía ESPN y STAR Plus.

Huachipato vs. The Strongest: 5:00 p.m. (horario de Perú, 6:00 p.m. en Chile) vía ESPN y STAR Plus.

Libertad vs. River Plate: 7:30 p.m. (horario de Perú, 9:30 p.m. en Argentina) vía ESPN, STAR Plus, Telefe y FOX.

Bolívar vs. Flamengo: 7:30 p.m. (horario de Perú, 8:30 p.m. en Bolivia) vía ESPN y STAR Plus.

Independiente del Valle vs. Palmeiras: 7:30 p.m. (horario de Perú y Ecuador) vía ESPN y STAR Plus.

Copa Sudamericana

Danubio vs. Paranaense: 5:00 p.m. (horario de Perú, 7:00 p.m. en Uruguay) vía DSports (DIRECTV).

Coquimbo Unido vs. Racing: 5:00 p.m. (horario de Perú, 7:00 p.m. en Argentina) vía DSports (DIRECTV).

Bragantino vs. Sportivo Luqueño: 7:00 p.m. (horario de Perú) vía DSports (DIRECTV).

Real Tomayapo vs. Belgrano: 7:30 p.m. (horario de Perú) vía DSports (DIRECTV).

Rayo Zuliano vs. Sportivo Ameliano: 9:00 p.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR Plus.

Liga de Campeones Concacaf

Columbus Crew vs. Monterrey: 7:15 p.m. (horario de Perú, 6:15 p.m. en México) vía STAR Plus.

Copa Italiana

Atalanta vs. Fiorentina: 2:00 p.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR Plus.





