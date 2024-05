¡El fútbol no se detiene en el mundo! El miércoles 8 de mayo nos esperan una gran cantidad de partidos. El atractivo principal será el duelo que enfrenta a los poderosos Real Madrid y Bayern Múnich, por la UEFA Champions League. Después, tendremos acción en la Copa Libertadores. Alianza Lima tiene que recibir a Cerro Porteño en el Estadio Alejandro Villanueva También tendremos encuentros en la Copa Sudamericana. Boca Juniors visita al paraguayo Sportivo Trinidense. Aquí te contamos la programación del día, así como los horarios y los canales de TV.

El plato fuerte del día será el duelo decisivo entre Real Madrid y Bayern Múnich, por la vuelta de las semifinales de la Champions. Igualaron 2-2 en la ida en Alemania y ambos van en busca de la clasificación en el Santiago Bernabéu. Nos espera otro duelo de poder a poder, en el que los dos dejarán todo en la cancha. Sin duda, el encuentro más importante de la jornada.

Luego, nos esperan otros duelos apasionantes por la Copa Libertadores, el torneo de más exigencia en Sudamérica. Por ejemplo, habrá partidos como Talleres vs Barcelona SC, Botafogo vs LDU Quito, Cobresal vs Sao Paulo y Millonarios vs Bolívar. Sin embargo, las miradas estarán puestas en el duelo entre Alianza Lima y Cerro Porteño, que se jugará en el Estadio Alejandro Villanueva. Un triunfo le permitiría a los ‘blanquiazules’ meterse en la pelea.

La Copa Sudamericana nos trae más partidos atractivos. Por ejemplos, tenemos Nacional Potosí vs Fortaleza, Sportivo Luqueño vs Coquimbo Unido y Rayo Zuliano vs Paranaense. En la noche, Boca Juniors tendrá que visitar a Sportivo Trinidense en el Estadio General Pablo Rojas. El ‘Xeneize’ necesita ganar un esperar un tropiezo de Fortaleza para acercarse al primer lugar. Por ahora, hay cinco puntos de diferencia entre ambos.





¿Qué partidos se juegan este miércoles 8 mayo de 2024?

Champions League

Real Madrid - Bayern Múnich: 2:00 p.m. (hora peruana) vía ESPN y STAR Plus.

Copa Libertadores

Talleres vs Barcelona SC: 5:00 p.m. (hora peruana) vía ESPN y STAR Plus.

Alianza Lima vs Cerro Porteño : 7:00 p.m. (hora peruana) vía ESPN y STAR Plus.

: 7:00 p.m. (hora peruana) vía ESPN y STAR Plus. Botafogo vs LDU Quito: 7:30 p.m. (hora peruana) vía ESPN y STAR Plus.

Cobresal vs Sao Paulo: 7:30 p.m. (hora peruana) vía ESPN y STAR Plus.

Millonarios vs Bolívar: 9:00 p.m. (hora peruana) vía ESPN y STAR Plus.

Copa Sudamericana

Sportivo Luqueño vs Coquimbo Unido: 5:00 p.m. (hora peruana) vía ESPN y STAR Plus.

Rayo Zuliano vs Paranaense: 5:00 p.m. (hora peruana) vía ESPN y STAR Plus.

Cuiabá vs Metropolitanos: 7:00 p.m. (hora peruana) vía DSports (DIRECTV) y DGO.

Nacional Potosí vs Fortaleza: 7:00 p.m. (hora peruana) vía ESPN y STAR Plus.

Sportivo Trinidense vs Boca Juniors: 7:30 p.m. (hora peruana) vía DSports (DIRECTV) y DGO.

Copa Argentina

Arsenal vs Estudiantes Río Cuarto: 1:05 p.m. (hora peruana) vía TyC Sports.

Colón vs Los Andes: 4:05 p.m. (hora peruana) vía TyC Sports.

Liga MX

Guadalajara vs Toluca: 8:05 p.m. (hora peruana) vía TV abierta (Canal 5) y TUDN.

Pachuca vs América: 10:15 p.m. (hora peruana) vía FOX Sports, Claro Sports y TUDN.





