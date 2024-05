El fútbol es un deporte que no solo se juega en el campo, sino también en la mente y el corazón de quienes lo practican. Y en la antesala de la vuelta de semifinales de la UEFA Champions League, entre PSG y Dortmund, surge una historia que expone la pasión, el compromiso y los sacrificios que conlleva perseguir un sueño, tanto en el deporte como en la educación. Y el protagonista es Kjell Wätjen, un mediocampista de apenas 18 años que ha cautivado a propios y extraños con su brillante debut en el cuadro amarillo el pasado sábado. Frente al Augsburg, Wätjen no solo jugó los 90 minutos, sino que también dejó su huella al asistir en uno de los tantos de la victoria por 5-1.

Su actuación deslumbrante no solo ha levantado el ánimo de los hinchas del Dortmund, sino que también ha despertado el interés de todo el mundo del fútbol, que ve en este joven talento el surgimiento de una nueva estrella en la élite del balompié europeo.

Sin embargo, la historia de Kjell Wätjen va más allá de sus habilidades en el campo de juego. Este joven prodigio se enfrenta a un dilema que muchos de sus compañeros de equipo no pueden siquiera imaginar: equilibrar su carrera futbolística con sus estudios académicos.

En la conferencia de prensa previa al partido en el Parque de los Príncipes, Sebastian Kehl, director deportivo del Borussia Dortmund, reveló el motivo por el cual el joven jugador llegaría tarde a la concentración para el encuentro ante el PSG: un examen final de colegio.

“Kjell escribió una gran historia el fin de semana. Está estresado por los exámenes finales, el examen es mañana. Luego vendrá con nosotros a París y estará en el equipo, se lo ha ganado”, explicó Kehl, destacando el compromiso del joven jugador tanto en el campo como en las aulas.

Kjell Wätjen debutó profesionalmente ante el Augsburgo. (Foto: Getty Images)

Kjell Wätjen sacrificó un Mundial





Para Kjell, el fútbol es una pasión que comparte con su educación, y aunque sus prioridades están claras, no ha sido fácil equilibrar ambas facetas de su vida. En el pasado, se vio obligado a perderse el Mundial Sub-17 debido a la coincidencia de fechas con sus exámenes escolares, una decisión difícil, pero necesaria para su desarrollo académico.

“Es una pena que Kjell Wätjen no estuvo aquí, tuvo que perderse el torneo por razones escolares”, decía Ruhr Nachrichten, director del centro deportivo juvenil del Borussia Dortmund. Lamentablemente para él, no integró el plantel que se consagró campeón del mundo en ese torneo.

Pero a pesar de los sacrificios y las dificultades, Kjell Wätjen sigue adelante persiguiendo su sueño de triunfar tanto en el fútbol como en la vida académica. Su debut soñado en la Bundesliga es solo el primer capítulo de una historia que promete muchas emociones.

Kjell Wätjen tiene contrato con el Dortmund hasta el 2028. (Foto: Getty Images)





PSG y Dortmund buscan el pase a la final de la Champions League. (Foto: EFE)

