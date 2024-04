El sábado 6 de abril, se perfila como una fecha clave para los aficionados del fútbol global, resaltando por una agenda de emocionantes compromisos en las principales ligas de Europa y América. Es una jornada para empaparse con el deporte más popular y maravillarse con el talento de los equipos más destacados, con encuentros apasionantes que prometen mantenernos en vilo. Ya sea en España, Inglaterra o Argentina, el mejor fútbol del mundo estará en exhibición, listo para cautivar y emocionar a millones de seguidores alrededor del mundo.

En territorio español, se anticipa un choque de estilos entre la rapidez y la agresividad del Athletic y la firmeza defensiva del Mallorca en la final de la Copa del Rey. Este encuentro se vislumbra como un momento histórico, brindando la posibilidad para que ambos equipos terminen largos períodos sin títulos: 40 años para los primeros en mención y 21 para los segundos.

Mientras tanto, en territorio inglés, se disputarán seis emocionantes encuentros correspondientes a la jornada 31 de la Premier League: Crystal Palace contra Manchester City, Everton frente a Burnley, Fulham versus Newcastle, Aston Villa contra Brentford, Luton Town versus Bournemouth, y Wolverhampton rivaliza con West Ham, además de Brighton vs. Arsenal.

En Sudamérica, tanto Argentina como Perú seguirán con sus torneos locales. En la Copa de la Liga Profesional, se enfrentarán Newell’s Old Boys contra Boca, Estudiantes vs. Central Córdoba, San Lorenzo ante Defensa y Justicia, Unión Santa Fe y Belgrano, y Talleres ante Independiente Rivadavia. En tanto, en la Liga 1 jugarán Los Chankas vs. Melgar, Unión Comercio vs. César Vallejo, Carlos Mannucci vs. Alianza Lima y Cienciano vs. UTC.

¿Qué partidos se juegan este sábado 6 de abril de 2024?

Liga 1 Te Apuesto - Perú

Los Chankas vs. Melgar: 1:00 p.m. (horario de Perú) por L1 Max y L1 Play.

Unión Comercio vs. César Vallejo : 3:30 p.m. (horario de Perú) por L1 Max y L1 Play.

: 3:30 p.m. (horario de Perú) por L1 Max y L1 Play. Carlos Mannucci vs. Alianza Lima : 5:30 p.m. (horario de Perú) por GOLPERU.

: 5:30 p.m. (horario de Perú) por GOLPERU. Cienciano vs. UTC: 7:30 p.m. (horario de Perú) por L1 Max y L1 Play.

Final de Copa del Rey - España

Athletic Club vs. Mallorca: 3:00 p.m. (horario de Perú, y 10:00 p.m. en España) por DSports (DIRECTV).

Premier League - Inglaterra

Crystal Palace vs. Manchester City: 6:30 a.m. (horario de Perú) por STAR Plus y ESPN.

Everton vs. Burnley: 9:00 a.m. (horario de Perú) por STAR Plus.

Fulham vs. Newcastle: 9:00 a.m. (horario de Perú) por STAR Plus.

Aston Villa vs. Brentford: 9:00 a.m. (horario de Perú) por STAR Plus y ESPN.

Luton Town vs. Bournemouth: 9:00 a.m. (horario de Perú) por STAR Plus.

Wolverhampton vs. West Ham: 9:00 a.m. (horario de Perú) por STAR Plus y ESPN.

Brighton vs. Arsenal: 11:30 a.m. (horario de Perú) por STAR Plus y ESPN.

Serie A - Italia

AC Milan vs. US Lecce: 8:00 a.m. (horario de Perú) por STAR Plus.

Roma vs. Lazio: 11:00 a.m. (horario de Perú) por ESPN y STAR Plus.

Empoli vs. Torino: 1:45 p.m. (horario de Perú) por STAR Plus.

Ligue 1 - Francia

Lens vs. Le Havre AC: 10:00 a.m. (horario de Perú) por STAR Plus.

PSG vs. Clermont: 2:00 p.m. (horario de Perú) por ESPN y STAR Plus.

Copa de la Liga Argentina

Newell’s Old Boys vs. Boca: 3:00 p.m. (horario de Perú, y 5:00 p.m. en Argentina) por Fanatiz, AFA Play y STAR Plus.

Estudiantes vs. Central Córdoba: 5:15 p.m. (horario de Perú, y 7:15 p.m. en Argentina) por Fanatiz y AFA Play.

San Lorenzo vs. Defensa y Justicia: 5:15 p.m. (horario de Perú, y 7:15 p.m. en Argentina) por TyC Sports, Fanatiz y AFA Play.

Unión Santa Fe vs. Belgrano: 7:30 p.m. (horario de Perú, y 9:30 p.m. en Argentina) por Fanatiz, AFA Play y STAR Plus.

Talleres vs. Independiente Rivadia: 7:30 p.m. (horario de Perú, y 9:30 p.m. en Argentina) por Fanatiz, AFA Play y TyC Sports.

Liga MX

Club León vs. Querétaro: 5:00 p.m. (horario de México, y 6:00 p.m. en Perú) por Claro Sports y Pluto TV.





