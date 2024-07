Este sábado 6 de julio, el fútbol mundial sigue con su intensidad y nos trae una jornada llena de goles, para los fanáticos de este deporte. La fase de grupos de la Copa América 2024 terminó, dando paso a los cuartos de final, donde los equipos competirán arduamente por avanzar a la siguiente etapa. En la Eurocopa 2024, disfruta de los cuartos de final con dos partidos que podrían definir a los favoritos para ganar el torneo. A continuación en Depor, te presentamos una guía de los partidos y los canales de televisión donde podrás verlos. ¡Las emociones continúan!

El fútbol no se detiene y este fin de semana viviremos una emocionante jornada con diversos partidos tanto en la Copa América como en la Eurocopa 2024, que están en su etapa de cuartos de final. Algunos países ya han asegurado su lugar en las semifinales, donde los programas y los goles han sido una emoción total. Sin embargo, aún quedan selecciones buscando asegurar su boleto a la siguiente ronda.

En los partidos que se desarrollan en Estados Unidos este sábado, veremos encuentros llenos de emoción. Por ejemplo, el enfrentamiento entre Colombia y Panamá, donde los cafeteros llegan como favoritos pero el poder de los canaleros siempre puede sorprender. En cuanto al otro choque, se espera un encuentro reservado entre Uruguay y Brasil, donde los charrúas son favoritos pero los brasileños cuentan con jugadores que pueden dar un golpe importante individualmente.

En el torneo europeo también disfrutaremos de encuentros como Inglaterra vs Suiza y Países Bajos vs Turquía, donde los equipos buscarán clasificar a las semifinales. Ambos equipos saldrán al campo sabiendo que ya hay un enfrentamiento de semifinalistas listo, como el de España vs Francia, luego de haber derrotado respectivamente a Alemania y Portugal.

Por otro lado, algunas ligas ya han comenzado sus actividades futbolísticas, como en Argentina, Uruguay y México. En Argentina, tendremos el duelo entre Almagro vs Temperley. En Uruguay, los partidos incluyen Cerro Largo vs Liverpool FC, Boston River vs CA Cerro y Peñarol vs Deportivo Maldonado. Finalmente, en la Liga MX, veremos el encuentro entre Atlético San Luis vs América.





¿Qué partidos se juegan este sábado 6 de julio?

Copa América 2024

Eurocopa 2024

Inglaterra vs Suiza: 11:00 a.m. (hora peruana) vía Disney Plus

11:00 a.m. (hora peruana) vía Disney Plus Países Bajos vs Turquía: 2:00 p.m. (hora peruana) vía ESPN y Disney Plus

Primera Nacional Argentina

Almagro vs Temperley: 1:00 p.m. (horario de Perú) vía TyC Sports Internacional

Liga MX

Atlético San Luis vs América: 6:00 p.m. (horario de Perú) vía Disney Plus.

Campeonato Uruguayo

Cerro Largo vs Liverpool FC: 8:00 a.m. (horario de Perú) vía Disney Plus y Gol TV.

Boston River vs CA Cerro: 10:30 a.m. (horario de Perú) vía Disney Plus y Gol TV.

Peñarol vs Deportivo Maldonado: 1:30 p.m. (horario de Perú) vía Disney Plus y Gol TV.





