Este viernes 19 de julio, el fútbol mundial continúa con su ritmo acelerado, brindando una jornada llena de emoción y goles para los seguidores del deporte. En este inicio de fin de semana, podrás disfrutar de partidos en varias ligas de Latinoamérica, incluida la Liga 1, que sigue con la programación de su segunda fecha. A continuación, te ofrecemos una guía completa con los horarios y los canales de TV para que puedas seguir todos los partidos sin perderte ninguno.

Este viernes no será una excepción en el vibrante mundo del fútbol, especialmente después de disfrutar de los intensos partidos de la Copa América y la Eurocopa. Ahora nos enfocamos en los encuentros de las diversas ligas alrededor del mundo, con una jornada particularmente emocionante en las ligas latinoamericanas. Para este día, se programan varios partidos prometedores entre equipos que darán lo mejor de sí para conseguir la victoria.

En la Liga 1 de Perú, iniciaremos la segunda fecha del Torneo de Clausura con partidos emocionantes. Por ejemplo, el primer encuentro del día será entre UTC Cajamarca y Cusco FC, y más tarde se jugará el duelo entre Sport Huancayo y Deportivo Garcilaso, un enfrentamiento destacado entre equipos de gran nivel. Ambos partidos podrán verse en la señal de Liga 1 MAX.

Además, el fútbol no se limita solo a Perú. También habrá acción en Uruguay, México y Argentina. En Uruguay, Defensor Sporting se enfrentará a River Plate M. En México, Atlético San Luis jugará contra Tijuana. Finalmente, en Argentina, los actuales campeones del mundo nos brindarán tres encuentros emocionantes: Barracas Central vs. Newell’s Old Boys, Belgrano vs. Deportivo Riestra, y Rosario Central vs. Sarmiento. Prepárate para un día lleno de fútbol y emoción, con partidos que prometen mantenerte al borde de tu asiento.





¿Qué partidos se juegan este viernes 19 de julio?

Liga 1

UTC Cajamarca vs. Cusco FC: 1:00 p.m. (horario de Perú) vía Liga 1 MAX y L1 MAX.

Sport Huancayo vs. Deportivo Garcilaso: 3:15 p.m. (horario de Perú) vía Liga 1 MAX y L1 MAX.

Campeonato uruguayo

Defensor Sporting vs River Plate M.: 5:00 p.m. (horario de Perú) vía Disney Plus y STAR Plus.

Liga MX

Atlético San Luis vs. Tijuana: 8:00 p.m. (horario de Perú) vía Disney Plus.

Primera División Argentina

Barracas Central vs. Newell’s Old Boys: 1:00 p.m. (horario de Perú) vía Fanatiz, AFA Play y TyC Sports Internacional.

Belgrano vs. Deportivo Riestra: 5:00 p.m. (horario de Perú) vía Fanatiz, AFA Play y TyC Sports Internacional.

Rosario Central vs. Sarmiento: 7:00 p.m. (horario de Perú) vía Fanatiz, AFA Play, Disney Plus y STAR Plus.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR





VIDEO RECOMENDADO

Presentación de Kylian Mbappé en Real Madrid: Así recibieron los hinchas al astro francés en el Bernabéu