¡Atentos que rueda la pelota! Hoy, viernes 7 de junio, se presenta como una fecha imperdible para los aficionados al fútbol en todo el mundo, con emocionantes duelos programados en Europa y América. Con partidos apasionantes que prometen mantenernos al borde de nuestros asientos, este fin de semana, tras la pausa de la fecha FIFA, habrá amistosos internacionales donde varias selecciones se preparan para la Copa América y la Eurocopa 2024. Un ejemplo es la Selección Peruana, que jugará contra Paraguay en el Estadio Monumental. A continuación, revisa la hora, cómo ver, y quiénes juegan. ¡Que comience el espectáculo!

Este viernes, el fútbol volverá a acaparar nuestra atención a través de nuestras pantallas, ya sea en la televisión o en dispositivos móviles. No hay razón para perderte estos emocionantes encuentros, ya que muchos de ellos prometen ser memorables, con una gran cantidad de goles y emociones que se vivirán a lo largo de los más de 90 minutos de juego. Los partidos amistosos internacionales serán el centro de atención del día, tanto en América como en Europa.

Entre los enfrentamientos más destacados, destacan encuentros como Alemania vs Grecia, Polonia vs Ucrania, e Inglaterra vs Islandia, donde las selecciones europeas buscarán llegar en su mejor forma posible para la próxima Eurocopa. Estos partidos prometen ser intensos y emocionantes, marcados por el talento y la historia de juego de los equipos participantes.

Además, uno de los partidos más importantes será el que enfrentará a la selección peruana contra Paraguay, programado para esta fecha a las 7:30 de la noche en el Estadio Monumental. Se espera un duelo reñido entre ambas naciones, donde Jorge Fossati aprovechará para evaluar a su equipo antes del inicio de la Copa América en Estados Unidos. La Blanquirroja tiene como objetivo obtener mejores resultados que en su última participación en dicho torneo continental.





¿Qué partidos se juegan este viernes 7 de junio de 2024?

Amistosos internacionales

República Checa vs Malta: 10:30 a.m. (horario de Perú) vía ESPN y STRA PLUS.

Armenia vs Kazajistán: 11:00 a.m. (horario de Perú) vía ESPN y STRA PLUS.

Albania vs Azerbaiyán: 12:00 a.m. (horario de Perú) vía ESPN y STRA PLUS.

Rumanía vs Liechtenstein: 1:00 p.m. (horario de Perú) vía ESPN y STRA PLUS.

Alemania vs Grecia: 1:45 p.m. (horario de Perú) vía ESPN y STRA PLUS.

Inglaterra vs Islandia: 1:45 p.m. (horario de Perú) vía ESPN y STRA PLUS.

Escocia vs Finlandia: 1:45 p.m. (horario de Perú) vía ESPN y STRA PLUS.

Polonia vs Ucrania: 1:45 p.m. (horario de Perú) vía ESPN y STRA PLUS.

Perú vs Paraguay: 7:30 p.m. (horario de Perú) vía Movistar Deportes, ATV y América TV.

Copa Argentina

San Lorenzo vs Chacarita Juniors: 6:00 (hora peruana y dos horas más tarde en Argentina) vía TyC Sports Internacional.

Eliminatorias CAF

Angola vs Suazilandia: 11:00 a.m. (horario de Perú) vía FIFA+

Uganda vs Botswana: 11:00 a.m. (horario de Perú) vía FIFA+

Madagascar vs Comoras: 11:00 a.m. (horario de Perú) vía FIFA+

Nigeria vs Sudáfrica: 2:00 p.m. (horario de Perú) vía FIFA+

Costa de Marfil vs Gabón: 2:00 p.m. (horario de Perú) vía FIFA+

Marruecos vs Zambia: 2:00 p.m. (horario de Perú) vía FIFA+





