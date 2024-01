¿Qué partidos se juegan este jueves 11 de enero? Los compromisos no cesan, al menos en algunas ligas internacionales. A pesar de que muchos campeonatos todavía no inician o hay otros que han hecho una pausa, hay otras competiciones, para la alegría de sus hinchas, que continúan con sus encuentros deportivos. Sin lugar a dudas, el plato fuerte del día será Barcelona vs. Osasuna, por la semifinal de la Supercopa de España; sin embargo, en la cartilla hay más compromisos que prometen emocionar al público.

Superando la mitad de semana, Barcelona y Osasuna se verán las caras en el estadio Al-Awwal Stadium, ubicado en la ciudad de Riad, capital de Arabia Saudita. Ambos tienen las intenciones de ganar, ya que es un duelo único y el ganador pasará a la gran final del certamen para enfrentarse al Real Madrid o Atlético Madrid, los contendientes en la otra llave.

Ahora nos trasladamos a territorio italiano, en dónde Juventus se enfrentará con el Frosinone, por los cuartos de final de la Copa Italia, en el estadio Juventus. Los blanquinegros son los favoritos para alcanzar la siguiente instancia, semifinales, debido a que viene pasando por un gran momento, con cuatro victorias consecutivas; sin embargo, en el fútbol nada está dicho.

En el caso de partidos amistosos, el balón se trasladará al continente africano, debido a los enfrentamientos entre Sudáfrica vs. Lesoto y Marruecos vs. Sierra Leona. El primero se jugará en el estadio sudafricano Lucas Moripe de Pretoria, mientras que el segundo se disputará en el Auguste-Denise de Costa de Marfil. A continuación, puedes consultar los horarios y canales que transmitirán estos emocionantes encuentros.

¿Qué partidos se juegan hoy, jueves 11 de enero?

Supercopa de España

Barcelona vs. Osasuna: 2:00 p.m. (hora en Perú) y 8:00 (hora en España) vía DSports (DIRECTV), Movistar y Sky Sports.

Copa de Italia

Juventus vs. Frosinone: 3:00 p.m. (hora en Perú) vía ESPN y STAR Plus.

Serie Río de la Plata

CA Cerro vs. Vélez Sarsfield: 7:00 p. m. (hora en Perú) y 9:00 p. m. (hora en Argentina) vía STAR Plus.

Liga Expansión MX - Torneo Clausura

Mineros Zacateca vs. Correcaminos: 9:00 p. m. (hora en México) y 10:00 p. m. (hora en Perú) vía STAR Plus.

Superliga Turca

Sivasspor vs. Galatasaray: 9:00 a. m. (hora en Perú) vía STAR Plus.

Trabzonspor vs. Samsunspor: 12:00 p. m. (hora en Perú) vía STAR Plus.

Partidos internacionales

Sudáfrica vs. Lesoto: 8:00 a.m.

Marruecos vs. Sierra Leona: 12:00 p.m.

Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR