El fútbol no se detiene en el planeta. Este lunes 11 de marzo se continúan jugando partidos en todos los rincones del mundo. Los hinchas están pendientes de los duelos de las principales ligas de Europa y Sudamérica, por lo que aquí te traemos quiénes juegan, a qué hora inician los compromisos y en qué canales se podrá ver la transmisión. Te adelantamos que en Inglaterra habrá un partidazo. Revisa todos los detalles en los siguientes párrafos y no olvides compartir esta nota con tus amigos apostadores.

En España, Almería y Sevilla se enfrentan en el último partido de la jornada 28 de LaLiga. El duelo se jugará en el Estadio Power Horse. En Inglaterra nos espera un compromiso electrizante en el Estadio Stamford Bridge. Se enfrentan Chelsea y Newcastle, por el último duelo de la fecha 28 de la liga inglesa. Mientras que en Italia se miden Lazio y Udinese en el Estadio Olímpico de Roma.

Donde si habrá bastante acción es en la competitiva Copa de la Liga Profesional de Argentina. Este lunes, tendremos los siguientes enfrentamientos: Tigre vs. Lanús, Banfield vs. Vélez Sarsfield y Rivadavia vs Riestra. Lanús está luchando en los primeros lugares de la Zona B y espera lograr un triunfo en el Estadio José Dellagiovanna para acercarse al líder Godoy Cruz.

Finalmente, pero no menos importante, habrá partidos de fútbol en ligas sudamericanas como la chilena, paraguaya y uruguaya. En el Campeonato Nacional de Chile, tenemos los siguientes enfrentamientos: Universidad Católica vs. Everton y Unión La Calera vs. Cobreloa. En tierras paraguayas se miden Libertad y Sportivo Ameliano; mientras que en Uruguay jugarán Wanderers y Deportivo Maldonado.





LaLiga (España)

Almería vs Sevilla: 3:00 p.m. (hora peruana y colombiana) vía ESPN y Star Plus.

Premier League (Inglaterra)

Chelsea vs Newcastle United: 3:00 p.m. (hora peruana y colombiana) vía Star Plus.

Serie A (Italia)

Lazio vs Udinese: 2:45 p.m. (hora peruana y colombiana) vía ESPN y Star Plus.

Primeira Liga (Portugal)

Gil Vicente vs Chaves: 3:15 p.m. (hora peruana y colombiana) vía Star Plus y Sport TV1.

Copa de la Liga Profesional (Argentina)

Tigre vs Lanús: 5:00 p.m. (hora peruana, 7:00 p.m. en Argentina) vía ESPN y Star Plus.

Banfield vs Vélez Sarsfield: 7:15 p.m. (hora peruana, 9:15 p.m. en Argentina) vía ESPN.

Rivadavia vs Riestra: 5:00 p.m. (hora peruana, 7:00 p.m. en Argentina) vía TNT Sports.

Campeonato Nacional (Chile)

Universidad Católica vs Everton: 5:00 p.m. (hora peruana, 7:00 p.m. en Chile) vía TNT Sports y Estadio TNT.

Unión La Calera vs Cobreloa: 7:30 p.m. (hora peruana, 9:30 p.m. en Chile) vía TNT Sports y Estadio TNT.

Liga Pro (Ecuador)

Libertad vs Universidad Católica: 7:00 p.m. (hora peruana y ecuatoriana) vía ESPN, Star Plus y GolTV.

Primera División de Paraguay

Libertad vs Sportivo Ameliano: 5:30 p.m. (hora peruana, 7:30 p.m. en Paraguay) vía Tigo Sports.

Primera División de Uruguay

Cerro Largo vs Rampla Juniors: 2:30 p.m. (hora peruana, 4:30 p.m. en Uruguay) vía VTV y Star Plus.

Wanderers vs Deportivo Maldonado: 5:00 p.m. (hora peruana, 7:00 p.m. en Uruguay) vía VTV y Star Plus.





