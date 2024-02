El fútbol no se detiene en el mundo. Este martes 27 de febrero habrá acción en diferentes países del mundo. Por supuesto, la atención está centrada en Europa y Sudamérica. Por ejemplo, se jugará la Fase 2 de la Copa Libertadores; mientras que en viejo continente se disputará una nueva ronda de las copas locales. A continuación, encontrarás toda la información sobre quiénes juegan, los horarios y los canales de televisión para ver los compromisos.

En Inglaterra, el vigente campeón de la Premier, Manchester City, visitará a Luton Town por la quinta ronda de la FA Cup. Otros duelos de esta competición son Bournemouth vs Leicester City y Blackburn Rovers vs Newcastle. Mientras que en la Copa del Rey de España se enfrentan Real Sociedad y Mallorca. En la Copa de Francia, Olympique de Lyon y Strasbourg se miden por los cuartos de final.

Al otro lado del mundo, en Sudamérica, llega el momento de los partidos de vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores. Los ojos están puestos en el Sporting Cristal vs Always Ready, que se jugará en el Nacional. Los ‘celestes’ buscarán remontar el 6-1 que sufrieron en la ida. Otros duelos son Palestino vs Portuguesa y Bragantino vs Águilas Doradas.

Por otro lado, en la Copa Argentina, se enfrentan Sarmiento vs Temperley y se podrá ver por TyC Sports. Mientras que en la Liga BetPlay de Colombia, nos espera los siguientes enfrenamientos: Envigado vs Patriotas y Millonarios vs Once Caldas. Por último, pero no menos importante, Independiente Petrolero y Nacional Potosí se miden por la Liga de Bolivia.





Partidos del martes 27 de febrero

Copa del Rey (España)

Real Sociedad vs Mallorca: 3:30 p.m. (horario de Perú) vía DSports (DIRECTV) y DGO.

FA CUP (Inglaterra)

Bournemouth vs Leicester City: 2:30 p.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR Plus.

Blackburn Rovers vs Newcastle: 2:45 p.m. (horario de Perú) vía STAR Plus.

Luton Town vs Manchester City: 3:00 p.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR Plus.

Copa de Francia

Olympique de Lyon vs Strasbourg: 2:45 p.m. (horario de Perú) vía DSports (DIRECTV) y DGO.

Copa Libertadores

Palestino vs Portuguesa: 5:00 p.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR Plus.

Bragantino vs Águilas Doradas: 7:30 p.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR Plus.

Sporting Cristal vs Always Ready: 7:30 p.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR Plus.

Concachampions

Orlando City vs Cavalry: 6:00 p.m. (horario de Perú, 5:00 p.m. en México) vía ESPN y Fox Sports.

Philadelphia Union vs Saprissa: 8:15 p.m. (horario de Perú, 7:15 p.m. en México) vía TUDN, ESPN y Fox Sports.

Houston Dynamo vs St. Louis City: 10:30 p.m. (horario de Perú, 9:30 p.m. en México) vía ESPN y Fox Sports.

Copa Argentina

Sarmiento vs Temperley: 3:10 p.m. (horario de Perú, 5:10 p.m. en Argentina) vía TyC Sports.

Liga BetPlay (Colombia)

Envigado vs Patriotas: 4:00 p.m. (horario de Perú y Colombia) vía Win Sports y RCN.

Millonarios vs Once Caldas: 8:15 p.m. (horario de Perú y Colombia) vía Win Sports y RCN.

Liga de Bolivia

Independiente Petrolero vs Nacional Potosí: 7:00 p.m. (horario de Perú) vía Tigo Sports.





