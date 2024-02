Comienza un nuevo mes, junto a las oportunidades para disfrutar de espectaculares partidos de fútbol continúan. Este viernes 1 de marzo , habrá encuentros en diferentes países alrededor del mundo. La atención de los aficionados está especialmente centrada en Europa y Sudamérica. Por ejemplo, juegan dos grandes en la Liga 1 Te Apuesto(fútbol peruano) y en Alemania, Bayern Múnich no quiere alejarse de la cima. A continuación, encontrarás toda la información sobre los equipos participantes, los horarios y los canales de televisión para disfrutar de estos emocionantes.

Sudamérica tendrá la mayoría de acciones, teniendo en cuenta la idea de adelantar algunos partidos, por la participación de Copa Libertadores y Copa Sudamericana a mediados de la próxima semanas. En Perú, ADT recibe a Alianza Lima por la tarde y, ya de noche, Universitario recibe a Sport Huancayo.

En Argentina, Tigre y Central Córdoba abren la jornada de la Copa de la Liga, que también verá los choques de Banfield vs Deportivo Riestra y Platense vs. Racing de Avellaneda. Desde Colombia, Deportivo Cali y Once Caldas rompen fuegos en la Liga Betplay 2024.

Por otro lado, en Europa, Celta de Vigo quiere salir de los últimos lugares, por lo que urge ganar los tres puntos ante Almería, como locales. Por la Serie A, Lazio y Milan se ven las caras. En Alemania el suspenso es alto con el Bayern Múnich vs. Freiburg porque los ‘bávaros’ no puede perder o regalar puntos.

Partidos del viernes 1 de marzo

Liga 1 (Perú)

ADT vs. Alianza Lima: 3:00 p.m. (horario de Perú) vía Liga 1 Max y Liga 1 Play

Universitario vs. Sport Huancayo: 8:30 p.m. (horario de Perú) vía GOLPERÚ y Movistar Play

LaLiga (España)

Celta vs. Almería: 3:00 p.m. (horario de Perú) vía STAR Plus, ESPN y ESPN 3

Serie A (Italia)

Lazio vs. Milan: 2:45 p.m. (horario de Perú) vía ESPN, ESPN 2 y STAR Plus

Bundesliga (Alemania)

Friburgo vs. Bayern Múnich 2:30 p.m. (horario de Perú) vía STAR Plus

Ligue 1 (Francia)

Mónaco vs. PSG: 3:00 p.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR Plus

Campeonato de Uruguay

Cerro vs. Progreso: 3:00 p.m. (horario de Perú) vía GOLTV y STAR Plus

Miramar vs. Cerro Largo: 5:30 p.m. (horario de Perú) vía STAR Plus

Copa de la Liga de Argentina

Tigre vs. Central Córdoba: 5:00 p.m. (horario de Perú) vía TyC Sports y AFA Play

Banfield vs. Deportivo Riestra: 7:15 p.m. (horario de Perú) vía STAR Plus y AFA Play

Platense vs. Racing Avellaneda: 7:15 p.m. (horario de Perú) vía STAR Plus y AFA Play

Liga Colombia

Deportivo Cali vs. Once Caldas: 8:20 p.m. (horario de Perú) vía RCN y WIN Sports

Liga de Venezuela

Metropolitanos vs. Carabobo: 3:00 p.m. (horario de Perú) vía GOLTV

Monagas SC vs. Estudiantes de Mérida: 6:00 p.m. (horario de Perú) vía GOLTV

Liga MX (México)

Atlético San Luis vs. Puebla: 8:00 p.m. (horarios de Perú) vía STAR Plus

Liga Pro de Ecuador

Delfín vs. Independiente: 7:00 p.m. (horario de Perú) vía STAR Plus y GOLTV





