El fútbol no se detiene en el mundo. Este viernes 26 de enero de 2024 promete ser un día emocionante, con encuentros que paralizarán a millones de aficionados. Las principales ligas de Europa iniciarán una nueva jornada; mientras que en Inglaterra se viene una fecha especial de FA Cup, que cuenta como plato principal con el Tottenham vs. Manchester City. A continuación, te contamos quiénes juegan, los horarios, canales de TV y cómo se puede ver la transmisión.

En España inicia la fecha 22 de LaLiga con el partido entre Almería y Alavés, que se disputará en el Power Horse Stadium. La Serie A de Italia, por su parte, también inicia la jornada 22 con el encuentro entre Cagliari y Torino. El equipo de Gianluca Lapadula se ubica en la parte baja de la tabla y necesita ganar para comenzar a escalar posiciones.

Las emociones fuertes llegan desde Inglaterra, pero no con una jornada de Premier League, sino de FA Cup, la competición más antigua del mundo. Este viernes se juegan partidos como Tottenham vs. Manchester City, Chelsea vs. Aston Villa, Sheffield Wednesday vs. Coventry City y Bristol City vs. Nottingham Forest.

Eintracht Frankfurt y Mainz 05 abren la fecha 19 de la Bundesliga; mientras que Olympique de Lyon y Rennes inician la jornada 19 de la Ligue 1. Al otro lado del mundo, en Sudamérica, habrá cuatro importantes partidos por la Copa de la Liga Profesional Argentina y dos duelos por la Liga BetPlay en Colombia.





¿Qué partidos se juegan este viernes 26 de enero?

LaLiga

Almería vs. Deportivo Alavés: 3:00 p.m. (hora en Perú, 9:00 p.m. en España) vía DSports (DIRECTV).

Serie A

Cagliari vs. Torino: 2:45 p.m. (hora en Perú) vía Star Plus, Sky Sports y DAZN.

Bundesliga

Eintracht Frankfurt vs. Mainz: 2:30 p.m. (hora en Perú) vía ESPN y SporTV.

Ligue 1

Lyon vs. Rennes: 3:00 p.m. (hora en Perú) vía ESPN, Star Plus y Claro TV.

FA Cup

Tottenham vs. Manchester City : 3:00 p.m. (hora en Perú) vía ESPN.

: 3:00 p.m. (hora en Perú) vía ESPN. Chelsea vs. Aston Villa : 2:45 p.m. (hora en Perú) vía Star Plus y V Sport.

: 2:45 p.m. (hora en Perú) vía Star Plus y V Sport. Sheffield Wednesday vs. Coventry City: 2:45 p.m. (hora en Perú) vía Star Plus y V Sport.

Bristol City vs. Nottingham Forest: 2:45 p.m. (hora en Perú) vía Star Plus.

Copa de la Liga Argentina

Barracas vs. Vélez: 05:00 p.m. (hora en Perú y 07:00 p.m. en Argentina) vía TNT Sports, Fanatiz y AFA Play.

Talleres vs. Gimnasia: 05:00 p.m. (hora en Perú y 07:00 p.m. en Argentina) vía ESPN, TyC Sports y Star Plus.

Banfield vs. Huracán: 07:15 p.m. (hora en Perú y 09:15 p.m. en Argentina) vía TNT Sports, Fanatiz y AFA Play.

Independiente Rivadavia vs. Independiente: 07:15 p.m. (hora en Perú y 09:15 p.m. en Argentina) vía ESPN, Star Plus, Fanatiz y AFA Play.

Liga BetPlay

Deportivo Pasto vs. Deportes Tolima: 06:10 p.m. (hora en Perú y Colombia) vía Win Sports y RCN.

Alianza Petrolera vs. Deportivo Cali: 08:20 p.m. (hora en Perú y Colombia) vía Win Sports y RCN.





