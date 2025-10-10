Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Pelota Libre TV EN VIVO, Argentina vs Venezuela vía TyC Sports, Telefe y Televen por internet
Argentina vs. Venezuela cara a cara (EN VIVO | EN DIRECTO) desde el Hard Rock Stadium. No te pierdas este duelo vía Telefe, TyC Sports y Televen. Sigue aquí los detalles del choque de este viernes 10 de octubre.
Desde el Hard Rock Stadium, Argentina vs. Venezuela juegan (EN VIVO | EN DIRECTO) en partido amistoso internacional de fecha FIFA, desde el Hard Rock Stadium. El compromiso se desarrollará este viernes 10 de octubre del 2025. ¿A qué hora empieza el duelo? El pitazo inicial del partido será a las 7:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con una hora más en Paraguay y dos horas más en Argentina. ¿En qué canales lo transmiten? El partido podrá ser visto en la señal de TyC Sports y Telefe para Argentina; en Venezuela, será visto por Televen y SimpleTV. Ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.
Argentina vs. Venezuela por amistoso. (Video: Conmebol)