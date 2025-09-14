vs. se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO), desde el Estadio Gigante de Arroyito este domingo 14 de septiembre en un partido válido por la fecha 8 del Clausura de la . El encuentro está programado para las 3:30 p.m. (hora peruana, una hora más en Bolivia, Paraguay o Venezuela; y dos más en Argentina, Chile, Brasil y Uruguay) por la transmisión de ESPN y Disney Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Vive aquí cada detalle, goles, incidencias y minuto a minuto del partido con Depor.

Boca vs Rosario Central se enfrentan por la jornada 8 de la Liga Profesional Argentina. (Video: ESPN)
