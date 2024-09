Desde el estadio Municipal El Alto, Bolivia vs. Venezuela (EN VIVO | EN DIRECTO) por la jornada 7 de las Eliminatorias al Mundial 2026. Las acciones serán este jueves 5 de setiembre desde las 4:00 p.m. (horario de venezolano y boliviano, una hora menos para Perú). La escuadra ‘Verde’ llega con la necesidad de sumar puntos. Por el lado de ‘La Vinotinto’, los dirigidos por Fernando Batista quieren mantenerse en puestos de clasificación directa. Si quieres ver este duelo, la transmisión estará disponibles por la señal de Tigo Sports para Bolivia; mientras que en Venezuela, este encuentro podrás vivirlo en Venevisión y ByM Sports. Asimismo, recomendamos no buscarlo en Futbol Libre TV ni Pelota Libre, señales piratas. No te pierdas todos los detalles de este cotejo en la web de Depor.

Venezuela se mide ante Bolivia por Eliminatorias. (Video: La Vinotinto)