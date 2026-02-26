Desde el Estadio de Maracaná, se vieron las caras por la , válido por la vuelta. ¿Dónde pasan el partido? Para todo el Perú y Latinoamérica, este enfrentamiento está disponible en la señal de ESPN, canal que se podrá ver por DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, y si quieres mirarlo por internet, debes acceder a Disney Plus Premium. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV. El choque se disputa este jueves 26 de febrero desde las 7:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay).

Flamengo vs Lanús por la Recopa Sudamericana | VIDEO: Fla TV
