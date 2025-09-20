Video y transmisión. vs. se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO) este sábado 20 de setiembre en un partido válido por la fecha 9 del Clausura de la . El encuentro, que se juega en el estadio Monumental José Fierro, está programado para las 7:15 p.m. (hora peruana) En el caso de Bolivia, Paraguay o Venezuela, se disputará una hora más tarde, a las 8:15 p.m.; mientras que en países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el duelo arranca a las 9:15 p.m. Cor la transmisión de ESPN y Disney Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Pelota Libre TV, señal pirata. Vale destacar que el duelo tendrá el mismo horario en Colombia y Ecuador.

River vs Atlético Tucumán se enfrentan por la fecha 8 de la Liga Profesional Argentina. (Video: Conmebol)
