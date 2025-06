El partido entre Real Madrid vs. Atlético de Madrid -por los octavos de final de Champions League- tuvo un pasaje anecdótico en la ronda de penales: Julián Álvarez anotó, pero el tiro fue anulado porque impactó el balón con los dos pies, producto de un mal movimiento y no hubo margen de repetirlo. Esta situación poco habitual despertó la polémica porque el reglamento no contempla este tipo de situaciones. Producto de ello, desde la IFAB (organismo oficial de las reglas del fútbol profesional) decidieron pronunciarse y modificar el reglamento para evitar futuros inconvenientes.

“Se trata de una situación poco habitual y, puesto que no está regulada directamente en la Regla 14, los árbitros han optado comprensiblemente por sancionar al lanzador por haber jugado el balón por segunda vez antes de que lo tocara otro jugador. Así, conceden un tiro libre indirecto al equipo rival o, en el caso de las tandas de penales, registran el lanzamiento como fallado“, explican antes de especificar el nuevo procedimiento.

El cambio será que, ante esta situación, se optará por repetir el lanzamiento. Eso sí, se tendrá que demostrar (con ayuda del criterio arbitral) que el lanzar golpeó la pelota dos veces de forma involuntaria. Previo a este cambio, solo se daba como tiro erróneo sin considerar la intencionalidad del hecho.

Con régimen desde el 1 de julio de 2025 para todas las competencias, se determinó cuáles son las acciones a tomar si es que el ejecutor del penal impacta el balón con ambos pies a la vez o la pelota rebota en su pierna, al momento de ejecutar el tiro.

Si el balón entra en la portería, el lanzamiento se repetirá.

Si el balón no entrara en la portería, se concederá un libre indirecto (a menos que el árbitro conceda ventaja cuando la acción beneficie claramente al equipo defensor) o, en el caso de las tandas, el lanzamiento se registrará como fallado.

Todo el revuelo surgió en la definición de penales y la molestia de Julián por lo sucedido, ya que su equipo terminó eliminado. “La vi mil veces, hay vídeos por todos los lados. La verdad que yo no la siento, porque si fueran dos toques es mínimo el contacto y es muy difícil de percibir”, señaló ante ESPN.

En ese sentido, el argentino pidió que se haga revisiones a la norma: “Creo que la regla tiene que ser un poco más clara porque yo no intento sacar ninguna ventaja y, por ahí, el arquero cuando la ataja se vuelve a repetir cuando se adelanta. Esto no es para sacar ninguna ventaja. Una pena lo que pasó”.

Si bien existieron múltiples cámaras y repeticiones de la jugada, se generó un debate constante por este suceso en Champions League. Desde la UEFA emitieron una imagen específica de la acción para corroborar que existió el doble toque. Eso sí, mencionaron un pedido a la IFAB para aclarar reglamentación.

