vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO por la fecha 4 del Torneo Clausura del . Para seguir la transmisión de este partido deberás conectarte a las señales de Disney Plus, ESPN, VTV Plus, Fanatiz y GOLTV. Este duelo está pactado para el domingo 30 de agosto desde la 1:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) y se disputará en el Estadio Campeón del Siglo. Depor te hará vivir todos los detalles y el minuto a minuto de este encuentro.

Peñarol vs. Nacional se enfrentan por la Fecha 4 del Torneo Clausura con transmisión de ESPN en Disney Plus. (Video: @oficialcap)
Peñarol vs. Nacional se enfrentan por la Fecha 4 del Torneo Clausura con transmisión de ESPN en Disney Plus. (Video: @oficialcap)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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