vs. jugarán (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) por Serie Río de la Plata 2026. ¿A qué hora comienza la transmisión de este encuentro? Este duelo está pactado para el sábado 17 de enero desde las 8:15 p.m. (horario en Perú, Colombia, Ecuador). ¿En qué canales se verá? Para seguir la transmisión, ESPN lo pasa para el territorio sudamericano, canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en Disney Plus. Ojo, no recomendamos ver el partido por Pelota Libre TV, señal pirata. No te pierdas los detalles y el minuto a minuto en Depor.

Peñarol vs. River Plate por amistoso | VIDEO: RP
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

