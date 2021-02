En sus casi 20 años de carrera, Pepe lo ha ganado prácticamente todo. Si se hace un breve análisis a su palmarés, al experimentado defensor solo le faltaría ganar una Copa Mundial para tener en sus vitrinas todos los títulos de los torneos que ha disputado.

De su paso por el fútbol se conoce mucho de sus éxitos con las camisetas del Porto, Real Madrid y la selección de Portugal. Sin embargo, es muy poca la información sobre sus primeros pasos en el fútbol.

Por ello, este viernes, en su cumpleaños número 37, el futbolista del Porto decidió decidió contar algunos pasajes de su carrera que hasta la fecha eran desconocidos.

En una entrevista brindada para el medio luso Tribuna Expresso, Pepe contó cómo dio el gran salto al fútbol portugués, recordando que surgió en el club Corinthians Alagoano de su natal Maceió (Brasil).

“Vinieron a ver un delantero y un central izquierdo, pero el objetivo era un delantero. En ese momento, el presidente del Corinthians Alagoano se me acercó y me dijo: “Mira, vienen unos portugueses (Maritimo FC) y queremos vender al delantero. Es para ayudar al club, ¿sabes? Entonces, cuando el delantero se te acerque, no te robes el balón muchas veces “. Y le dije: “Sí, sí, claro, no te preocupes”, señaló.

Pese al pedido de su presidente, Pepe hizo todo lo contrario y no dejó pasar al atacante en ningún momento de los 25 minutos que duró el partido de práctica. Pensó que le iban a llamar la atención, pero ocurrió todo lo contrario. El presidente del Maritimo le preguntó si deseaba ir a Portugal. Sin dudarlo aceptó y a las pocas semanas ya estaba firmando su primer contrato profesional.

Pero no todo fue color de rosa, ya que en su partido de despedida se rompió el pie, situación que lo llevó a pensar que todo se había terminado. Pero no fue así, porque su nuevo equipo luso decidió enviarlo a la ciudad de Madeira para que realice el proceso de recuperación.

Fue en dicha ciudad donde tuvo el primer contacto con Cristiano Ronaldo, aunque no fue directamente con él. Pepe conoció primero a toda su familia antes que a la estrella de la Juventus.

“Conocí al padre, que trabajaba cerca del campo Marítimo; más tarde conocí a las hermanas ya la madre, y sólo más tarde conocí a Cris, en Lisboa. Su familia me contó varias cosas de Cris y, cuando fui al Sporting, mire la coincidencia: prácticamente compartíamos habitación. Y luego, años después, eso fue lo que fue. Yo era mayor que él, pero vi su profesionalidad: en los entrenamientos, Cris iba primero al gimnasio”, recordó.

Después de mostrar toda su capacidad en Maritimo, pegó el salto a un grande del balompié luso, el Porto FC. Realmente fue en dicho club donde empezó el ascenso de su carrera. Pocos años después fue fichado por el Real Madrid y el resto es historia.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Show Player