

  • Sergio Rochet, arquero. (Foto: Getty Images)
  • Guillermo Varela, lateral derecho. (Foto: Getty Images)
  • Sebastián Cáceres, defensa central. (Foto: Getty Images)
  • Mathías Olivera, defensa central. (Foto: Getty Images)
  • Matías Viña, lateral izquierdo. (Foto: Getty Images)
  • Federico Valverde, volante central. (Foto: Getty Images)
  • Rodrigo Bentancur, volante central. (Foto: AFP)
  • Giorgian de Arrascaeta, volante ofensivo. (Foto: Getty Images)
  • Facundo Pellistri, volante por derecha. (Foto: Getty Images)
  • Brian Rodríguez, volante por izquierda. (Foto: Getty Images)
  • Rodrigo Aguirre, delantero. (Foto: Getty Images)
La depende de sí mismo para clasificar directo al , sin escalas al Repechaje como en otras ediciones. La ‘Celeste’ necesita sumar ante la y todos los hinchas en el Centenario esperan que el duelo de esta jueves sea una fiesta. tiene prácticamente definido el equipo para medirse al elenco de Óscar Ibáñez. Con algunas ausencias, sobre todo en la zona defensiva, la novedad será la inclusión de Mathías Olivera, habitual lateral izquierdo, en la zaga central ante las bajas de Ronald Araujo y José María Giménez. Además, debido a la suspensión de Darwin Núñez, Rodrigo Aguirre se mantendrá como el ‘9′ ante la Bicolor. Toma nota, Ibáñez.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

