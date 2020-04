En febrero de 2015, este diario entrevistó a Sebastián Gamarra. Por ese entonces, el volante nacido en Bolivia era unas las grandes promesas de las canteras del AC Milan. Los elogios de la prensa le llovían y su entrenador, el mítico Filippo Inzaghi, lo apodó como el ‘Pirlo’ boliviano por su gran parecido con el otrora volante del equipo ‘Rossonero'.

“Pirlo es un ídolo para mí, y que me comparen con él no solo me emociona, también me inspira porque es una vara muy alta y para lograr ser como él se necesita mucho esfuerzo, dedicación y disciplina a pleno. Inzaghi me puso el apodo por la visión de juego, la tranquilidad con la que genero y transito con la pelota y por los tiros libres”, declaraba Gamarra para este medio.

En su país, tenían esperanzas en que Gamarra se convierta en el jugador que los devuelva a un Mundial. Lamentablemente, los sueños del ‘Pirlo’ boliviano se frustraron. su carrera se estancó y hoy, con 23 años, juega en el Oriente Petrolero, equipo con el que busca despegar nuevamente.

Según prensa boliviana, las actuaciones de Sebastián Gamarra en las divisiones inferiores del AC Milan no le alcanzaron para seguir escalando hasta llegar al primer equipo. Es así que tras su paso por el ‘Rossonero’ vistió las camisetas del Ferarlpisalo y AC Pisa, ambos clubes italianos.

Para mala fortuna, Gamarra no se consolidó en ninguno y en julio del año pasado firmó contrato con el Oriente Petrolero, donde empieza a ganarse un nombre.





