Sorpresa para todos. Con 34 años encima y un emotivo mensaje en Instagram, Ezequiel ‘Pocho’ Lavezzi anunció que no jugará más al fútbol. El goleador argentino dice adiós defendiendo al club Hebei Fortune de la Superliga de China.

Hace unas semanas, el exdelantero del Napoli y PSG ya había dejado abierta la posibilidad de colgar las botas a fines de 2019. Finalmente, la noticia se ha confirmado a través de sus redes sociales.

“Fueron años increíbles de esta historia. Años marcados de aprendizajes, momentos únicos e infinidad de recuerdos que serán eternos en mi corazón. Por siempre agradecido a todos los que me acompañaron en este camino. Con mucha emoción, me despido de la etapa más linda que me dio al vida. Fui muy feliz! Un abrazo”, publicó en su cuenta oficial.

En los últimos días, Rosario Central confirmó que iba a intentar fichar a Lavezzi para el 2020. Sin embargo, la oferta de la Superliga Argentina no satisfizo al popular ‘Pocho’, que al parecer ya tenía toda la intención de retirarse del mundo de la pelota.

El argentino compartió varias imágenes de lo que fue su idilio con el balón. Desde Estudiantes de Buenos Aires hasta el PSG y con la camiseta Argentina, con la que llegó a la final del Mundial 2014. ¡Gracias, ‘Pocho’!

Ezequiel Lavezzi jugó en Napoli, PSG, entre otros clubes. (Instagram)

