Portugal vs. Armenia EN VIVO vía ESPN y Disney Plus por Eliminatorias 2026
Portugal vs. Armenia se enfrentan (EN VIVO y EN DIRECTO) este domingo 16 de noviembre, en transmisión de ESPN y Disney Plus para Latinoamérica. No te pierdas todos los detalles e incidencias del partido por la web de Depor.
Portugal vs. Armenia se verán las caras (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | STREAMING por un nuevo partido de las Eliminatorias Europeas 2025. Para seguir la transmisión, debes conectarte a las señales de ESPN o su señal de streaming vía Disney Plus; ojo, Pelota Libre TV es una señal pirata y la recomendamos no buscarla. Este duelo está pactado para el domingo 16 de noviembre desde las 11:00 a.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador), con dos horas más en Argentina, Uruguay y Brasil y se disputa en el Estadio Do Dragao.
Portugal vs Armenia por Eliminatorias 2026 | VIDEO: FAI TV