Portugal vs. Bosnia se enfrentan en vivo, en directo y en línea con Cristiano Ronaldo como titular en el Stadium “Bilino polje” en la jornada 8 de las Eliminatorias de la Eurocopa 2024. Puedes consultar los canales de televisión y horarios del partido aquí. Los ‘Lusos’ llegan al encuentro ya clasificados a la Euro, y “el Bicho” tiene un récord de 125 goles en 200 partidos con su selección. El duelo comenzará a la 1:45 de la tarde y se transmitirá de forma GRATUITA a través de ESPN, Star Plus y Fútbol Libre para América Latina. Te recomendamos no buscarlo en Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata. Sigue el minuto a minuto más completo, con todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidentes en Depor.

Portugal vs. Bosnia con Cristiano Ronaldo vía ESPN: revisa le horario y dónde ver la Eurocopa 2024. (Vídeo: Selección de Portugal).

Portugal vs. Bosnia: alineaciones posibles

Portugal: Diogo Costa; Dalot, Dias, Antonio Silva, Cancelo; Bruno Fernandes, Palhinha, Bernardo; Ronaldo, Goncalo Ramos, Rafael Leao.

Diogo Costa; Dalot, Dias, Antonio Silva, Cancelo; Bruno Fernandes, Palhinha, Bernardo; Ronaldo, Goncalo Ramos, Rafael Leao. Bosnia: Šehić; Dedić, Barišić, Hadžikadunić, Kolašinac; Pjanić, Cimirot; Stevanović, Rahmanović, Demirovic; Edin Džeko.