Portugal vs. Croacia EN VIVO, EN DIRECTO ONLINE GRATIS chocan este jueves 5 de septiembre en el Estádio da Luz de Lisboa por la primera jornada del Grupo A de la UEFA Nations League 2024/25. El duelo, donde Cristiano Ronaldo podría llegar al gol número 900 en su exitosa carrera, está programado para arrancar desde la 1:45 p.m. (hora peruana, dos más en Argentina); además, podrás ver la transmisión del encuentro a través de las señales de ESPN y Disney Plus para toda América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo en Futbol Libre TV ni Pelota Libre, señales piratas. Recuerda que en Depor podrás seguir el minuto a minuto más completo, con todos los goles e incidencias.

Cristiano Ronaldo puede llegar ante Croacia a su gol 900 en su carrera. (Video: @selecaoportugal)