vs. juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 5 de la . ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En Latinoamérica, el duelo se podrá ver por la señal de ESPN, mientras que Disney Plus será otra de las alternativas para seguir el encuentro vía streaming. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. ¿A qué hora inicia el encuentro? A la 2:45 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador, con una hora menos en México y dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. El partido se disputará este sábado 14 de noviembre en el Estadio Municipal de Braga, siendo el primer partido tras el retiro de Cristiano Ronaldo.

Portugal vs. Dinamarca: ver transmisión en ESPN y Disney Plus. (Video: @portugal)
Portugal vs. Dinamarca: ver transmisión en ESPN y Disney Plus. (Video: @portugal)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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