Este miércoles 26 de junio acabó la fase de grupos de la Eurocopa 2024 y ya se definieron a las 16 selecciones que se enfrentarán en los octavos de final. Una de las llaves la protagonizan Portugal y Eslovenia. Los portugueses, comandados por su máxima figura, Cristiano Ronaldo, buscan la segunda Euro de su historia. A continuación, te contamos cuándo se juega este compromiso, a qué hora inicia y en qué canales se podrá ver la transmisión. No te lo puedes perder.

Portugal clasificó a esta instancia tras quedar en el primer lugar del Grupo F con seis puntos, producto de dos victorias y una derrota. Turquía también obtuvo seis unidades, pero tuvo una peor diferencia de goles que los lusos. Cabe mencionar que la caída se dio en la última jornada ante Georgia. Fue una derrota por 2-0, tras los goles de Khvicha Kvaratskhelia y Georges Mikautadze.

El elenco dirigido por el español Roberto Martínez debutó en la competición con un triunfo por 2-1 sobre República Checa. Lukas Provod adelantó a los checos, pero Robin Hranac (en contra) y Francisco Conceicao anotaron para darle la vuelta al marcador. En el segundo cotejo, los lusos vencieron a Turquía por 3-0, con goles de Bernardo Silva, Samet Akaydin (autogol) y Bruno Fernandes. Cristiano dio una asistencia en este duelo.

Eslovenia, por su parte, quedó en el tercer lugar del Grupo C, que compartió con las selecciones de Inglaterra, Dinamarca y Serbia. Fue uno de los mejores terceros. Asimismo, es uno de los siete invictos que quedan en el torneo. Sus resultados fueron tres empates: 1-1 con los daneses, 1-1 con los serbios y 0-0 con los ingleses. Se mostraron bastante sólidos y ahora buscarán dar la sorpresa ante los portugueses.

Cabe mencionar que se enfrentaron solo una vez en la historia y fue en marzo de este año, en un amistoso previo a la Euro. En aquel partido, Eslovenia ganó por 2-0 ante un Portugal que jugó con varios habituales titulares. Los goles fueron obra de Adam Gnezda Cerin y Timi Max Elsnik. Ahora la historia es diferente, pues es una competición oficial y los lusos tienen el sueño de seguir avanzando.





¿A qué hora juegan Portugal vs. Eslovenia?

Portugal vs. Eslovenia está programado para el lunes 1 de julio desde las 2:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 4:00 p.m.; en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia a las 3:00 p.m.; en México a la 1:00 p.m.; mientras que en España a las 9:00 de la noche.





¿En qué canales ver Portugal vs. Eslovenia?

Portugal vs. Eslovenia será transmitido a través de las señales de ESPN y Disney Plus en Latinoamérica y el mundo. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso. No te lo puedes perder.





¿Dónde se jugará el Portugal vs. Eslovenia?





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR