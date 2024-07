Cristiano Ronaldo vs. Kylian Mbappé. Portugal vs. Francia. El partido de este viernes 5 de julio será de pronóstico reservado. Lusos y franceses se enfrentan por los cuartos de la Eurocopa 2024, desde las 21:00 (hora local) / 1:00 p.m. (México) / 3:00 p.m. (USA – ET) en el Volksparkstadion, de la portuaria Ciudad Libre y Hanseática de Hamburgo, en el norte de Alemania. Consulta la guía completa con la hora exacta, canales TC y dónde ver el choque decisivo online.

El equipo dirigido por Roberto Martínez aseguró el primer lugar del Grupo F con victorias sobre República Checa (2-0) y Turquía (3-0), pero perdió su racha invicta ante Georgia (0-2) en el último partido de la fase de grupos. En octavos de final, tuvo que esforzarse para vencer a Eslovenia en la tanda de penales tras un empate 0-0, con el portero Diogo Costa destacándose al atajar tres penales decisivos.

Por su parte, el equipo de Didier Deschamps, para la sorpresa de muchos, terminó en el segundo lugar del Grupo D con una victoria inicial sobre Austria (1-0) y empates frente a Países Bajos (0-0) y Polonia (1-1). En los octavos de final, evitaron la prórroga gracias a un gol en propia puerta de Jan Vertonghen en los últimos minutos, que eliminó a Bélgica del torneo.

En el historial reciente de enfrentamientos entre Portugal y Francia, no se enfrentaron desde el 23 de junio de 2021, cuando empataron 2-2 en Budapest, Hungría, durante la fase de grupos de la Eurocopa de aquella temporada. En ese memorable encuentro, Cristiano Ronaldo y Karim Benzema anotaron ambos un doblete. Aún está vivo el recuerdo de la final de 2016, donde el gol de Éder en la prórroga otorgó a Portugal el título de campeón europeo.

¿A qué hora inicia Portugal vs Francia EN VIVO por Eurocopa 2024?

El encuentro entre Portugal y Francia por la Eurocopa 2024 está programado para este viernes 5 de julio a las 9:00 p.m. en Alemania y España. A las 2:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia; a las 4:00 p.m. en Argentina, Uruguay y Brasil; a las 3:00 p.m. en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia; en cambio a la 1:00 p.m. en México y Centroamérica.

Horario de Estados Unidos para ver Portugal vs Francia EN VIVO

Zona horaria Ciudades de Estados Unidos 3:00 p.m. ET (UTC-5) - Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 2:00 p.m. CT (UTC-6) - Hora del Centro isconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 1:00 p.m. MT (UTC-7) - Hora de la Montaña Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 12:00 p.m. PT (UTC-8) - Hora del Pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

¿En qué canal ver Portugal vs Francia EN VIVO por cuartos de final de Euro 2024?

El partido entre Portugal y Francia, correspondiente a los cuartos de final, promete ser un duelo intenso y será transmitido en exclusiva para toda Latinoamérica a través de la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Movistar. Además, también estará disponible en su versión de streaming en la plataforma Disney Plus. Asimismo, vía SKY Sports HD podrás disfrutar de este partido si te encuentras en México.

Posibles alineaciones de Portugal vs Francia

PORTUGAL: Diogo Costa; Nuno Mendes, Pepe, Ruben Dias, Cancelo; Vitinha, Palhinha; Rafael Leao, Bruno Fernandes, Bernardo Silva; y Cristiano Ronaldo.

FRANCIA: Maignan; Hernández, Upamecano, Saliba, Koundé; Tchouaméni, Kanté, Griezmann; Mbappé, Thuram, Dembélé