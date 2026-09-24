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Portugal vs. Gales EN VIVO vía ESPN (Disney Plus): ver a Cristiano Ronaldo por internet gratis
Portugal vs. Gales EN VIVO vía ESPN (Disney Plus): ver a Cristiano Ronaldo por internet gratis
Desde el Estadio do Dragao, en Oporto, Portugal vs. Gales jugarán EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE por la Fase de Grupos de la UEFA Nations League. Revisa la programación de este compromiso en la siguiente nota.
Desde el Estadio do Dragao, en Oporto, Portugal vs. Gales jugarán EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE por la Fase de Grupos de la UEFA Nations League. Revisa la programación de este compromiso en la siguiente nota. ¿Dónde ver la transmisión? Podrás ver este partido a través de la señal de ESPN, pero solo a través de su plataforma de Disney Plus Premium, disponible en territorio latinoamericano. Ojo, no recomendamos Fútbol Libre, señal pirata. ¿A qué hora empieza? En Perú a las 1:45 p.m., al igual que en Colombia y Ecuador, con una hora menos en México (12:45 p.m.) y dos horas más en países como Argentina, Uruguay y Brasil, de este jueves 24 del 2026.
Portugal vs. Gales se enfrentan en Nations League: Transmisión vía Disney Plus y ESPN. (Video: @portugal) SOBRE EL AUTOR
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.