Desde el Estadio do Dragao, en Oporto, vs. jugarán EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE por la Fase de Grupos de la . Revisa la programación de este compromiso en la siguiente nota. ¿Dónde ver la transmisión? Podrás ver este partido a través de la señal de ESPN, pero solo a través de su plataforma de Disney Plus Premium, disponible en territorio latinoamericano. Ojo, no recomendamos Fútbol Libre, señal pirata. ¿A qué hora empieza? En Perú a las 1:45 p.m., al igual que en Colombia y Ecuador, con una hora menos en México (12:45 p.m.) y dos horas más en países como Argentina, Uruguay y Brasil, de este jueves 24 del 2026.

Portugal vs. Gales se enfrentan en Nations League: Transmisión vía Disney Plus y ESPN. (Video: @portugal)
Portugal vs. Gales se enfrentan en Nations League: Transmisión vía Disney Plus y ESPN. (Video: @portugal)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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