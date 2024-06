Portugal vs Irlanda se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este martes 11 de junio desde el Estádio Municipal de Aveiro, en un partido amistoso internacional. En los últimos cinco encuentros entre ambos equipos, los lusos lograron tres victorias, empataron una vez y sufrieron una derrota. La mayor goleada ocurrió en un partido amistoso en 2005, cuando el equipo de Cristiano Ronaldo ganó con un marcador de 5-1. El encuentro está programado para comenzar a la 1:45 de la tarde (horario en Perú) y será transmitido para toda América Latina a través de las señales de ESPN y STAR Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Portugal vs Irlanda en un partido amistoso internacional. (Vídeo: @selecaoportugal).





Posibles alineaciones de Portugal vs Irlanda

Portugal : Diogo Costa, Cancelo, Rúben Dias, Pepe, Nuno Mendes, Palhinha, Vitinha, Bruno Fernandez, Bernardo Silva, Diogo Jota y Cristiano Ronaldo.

: Diogo Costa, Cancelo, Rúben Dias, Pepe, Nuno Mendes, Palhinha, Vitinha, Bruno Fernandez, Bernardo Silva, Diogo Jota y Cristiano Ronaldo. Irlanda: C. Kelleher, Shane Duffy, Dara O’shea, S. Coleman, W. Smallbone, J. Cullen, R. Brady, Matt Doherty, Samuel Szmodics, Adam Idah y Finn Azaz.