Portugal vs. Islandia EN VIVO vía ESPN: a qué hora ver a Cristiano Ronaldo

Con Cristiano Ronaldo, Portugal vs. Islandia se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este domingo 19 de noviembre por fecha 10 del Grupo J de las Eliminatorias a la Eurocopa 2024 en partido que se llevará a cabo en el estadio Jose Alvalade de la localidad de Lisboa. El partido está programado para las 2:45 de la tarde (hora peruana) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN y STAR Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de ambas selecciones.

Cristiano Ronaldo anotó el 1-0 de Portugal vs. Liechtenstein. (Video: beIN Sports)

Portugal vs. Islandia: posibles alineaciones

Portugal: Diogo Costa; Diogo Dalot, Rúben Dias, Gonçalo Inacio, Joao Cancelo; Bruno Fernandes, Danilo Pereira, Otavinho; Cristiano Ronaldo, Rafael Leao, Joao Félix

Islandia: Olafsson; Sampsted, Palsson, Ingason, Finnsson; Hlynsson, Gudmundsson, Gunnarsson; Gudjohnsen, Finnbogason y Sigurdsson