Portugal vs. Macedonia del Norte se miden (EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO) en el partido de la repesca europea de las Eliminatorias Qatar 2022 este martes 29 de marzo del 2022 desde la 1:45 p.m. (horario peruano) en el estadio Do Dragao. Sigue la transmisión y narración del encuentro definitorio para conocer qué selección irá rumbo a la Copa del Mundo, a través de las señales de DirecTV, Star Plus y ESPN Play. Mira las principales incidencias por el minuto a minuto de Depor.com.

Cristiano Ronaldo quedó a un paso de presentarse en la quinta Copa del Mundo en su carrera. Para conseguirlo, el delantero y el equipo que capitanea debe imponerse al sorprendente equipo macedonio que dejó fuera a Italia.

¿A qué hora juegan Portugal vs. Macedonia del Norte por las Eliminatorias Qatar 2022?

México – 12:45 p.m.

Perú – 1:45 p.m.

Ecuador – 1:45 p.m.

Colombia – 1:45 p.m.

Venezuela – 2:45 p.m.

Bolivia – 2:45 p.m.

Paraguay – 2:45 p.m.

Argentina – 3:45 p.m.

Chile – 3:45 p.m.

Uruguay – 3:45 p.m.

Brasil – 3:45 p.m.

España – 8:45 p.m.

Los lusos llegaron a la final después de imponerse por 3-1 a Turquía con anotaciones de Otavio, Diogo Jota y Matheus Nunes. Cristiano se quedó en blanco, pero buscará cobrarse una revancha en el juego que puede sellar el pase a la cita mundialista.

De su lado, el pasado jueves solamente se habló en el mundo de la caída de Italia a manos de Macedonia del Norte. El agónico gol de Aleksandar Trajkovski firmó la despedida de la ‘Nazionale’ y prolongó el sueño del modesto representativo que irá por una nueva hazaña a Oporto.

Portugal vs. Macedonia del Norte: canales de transmisión

Para ver el partido entre Portugal y Macedonia del Norte hay tres opciones. Si vives en territorio español, las acciones serán transmitidas por TVE. En tanto, para México está disponible la señal de Sky Sport. Finalmente, en Sudamérica se podrá ver en ESPN 2.

¿Dónde ver online el partido Portugal vs. Macedonia del Norte por las Eliminatorias Qatar 2022?

Para ver la transmisión online del partido entre Portugal y Macedonia del Norte en territorio español está disponible Play TVE. Mientras que en México se podrá ver en la plataforma Blue To Go Video Everywhere. En tanto, el aplicativo de Star Plus queda disponible para Sudamérica.

Portugal vs. Macedonia del Norte: posibles alineaciones del partido

Portugal: Diogo Costa - Cancelo, Pepe, Danilo Pereira (o José Fonte), Nuno Mendes - Bernardo Silva, Moutinho, Bruno Fernandes - Otavio, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota.

Macedonia del Norte: Dimitrievski - Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski - Ademi, Kostadinov - Churlinov, Bardhi, Elmas - Trajkovski.

¿Dónde jugarán Portugal vs. Macedonia del Norte por las Eliminatorias Qatar 2022?





