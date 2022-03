Portugal vs. Macedonia del Norte se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | TV) este martes 29 de marzo, en el marco del repechaje europeo para el Mundial Qatar 2022. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio do Dragão y arrancará desde la 1:45 p.m. (hora peruana) y 7:45 p.m. (hora local), con la transmisión y narración por la señal de ESPN, STAR Plus y SKY Sports México para todos los países de América Latina y Europa. Conoce la tabla de horarios y canales de TV del partido por Depor.com.

La escuadra lusa superó en las semifinales de esta instancia a Turquía por 3-1. Otavio, Diogo Jota y Matheus Nunes marcaron los goles para el equipo de Cristiano Ronaldo, quien buscará su pase y disputar así su quinta Copa del Mundo.

La desazón de Cristiano Ronaldo luego de no lograr el pase directo al Mundial de Qatar 2022 | Video: ESPN.

Sin embargo, la sorpresa de la fecha se la llevó Macedonia del Norte, que derrotó a la vigente campeona de Europa, Italia. Ahora, la selección del lince rojo tiene una chance histórica de meterse por primera vez a un Mundial, mientras que los tanos se quedaron fuera de la gran fiesta por segunda edición consecutiva.

Portugal vs. Macedonia: horarios en el mundo

México: 12:45 p.m.

Perú: 1:45 p.m.

Colombia: 1:45 p.m.

Ecuador: 1:45 p.m.

Bolivia: 2:45 p.m.

Venezuela: 2:45 p.m.

Chile: 3:45 p.m.

Argentina: 3:45 p.m.

Paraguay: 3:45 p.m.

Uruguay: 3:45 p.m.

Brasil: 3:45 p.m.

La selección de Macedonia del Norte lleva poco tiempo en el ámbito competitivo de la clasificación, puesto que luego de su fundación en en 1993 tras la guerra con Yugoslavia, fue reconocida por la FIFA como ARY de Macedonia. Desde aquel entonces, su nombre fue teniendo cambios, para finalmente llamarse en 2019 Macedonia del Norte.

En esta edición, los dirigidos por Igor Angelovski clasificaron al repechaje frente a Italia, luego de quedar segundo en el Grupo J de las Eliminatorias de la UEFA, sumando 18 unidades. En el primer lugar quedó Alemania con 27 puntos.

No obstante, la localía para este encuentro será nuevamente para la selección portuguesa, que también jugo en casa en la ronda de ‘semifinales’. El escenario del compromiso será el Estadio Do Dragao, ubicado en la ciudad de Oporto.

Portugal vs. Macedonia del Norte: probables alineaciones

Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Pepe, Fonte, Guerreiro; Danilo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Otávio; Ronaldo, Jota

Macedonia del Norte: Dimitrievski; S. Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski; Churlinov, Ademi, Bardi, Elmas; M. Ristovski, Trajkovski





