Premios The Best 2025 se realizarán este martes 16 de diciembre. (Foto: Difusión)

Los se realizarán (EN VIVO | EN DIRECTO) este martes 16 de diciembre, desde el Katara Hall de Qatar. ¿Dónde podrás ver este evento? Las acciones podrán ser vista de manera exclusiva en FIFA+, pero canales como ESPN o DSPORTS se encargarán de brindar más detalles. ¿A qué hora podrás sintonizarlo? a gala está pactada para el martes 16 de diciembre desde las 12:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay). Los candidatos a ganar son Ousmane Dembelé, Lamine Yamal y Kylian Mbappé.

Premios The Best 2025 serán en Qatar. (Video: TNT Sports)
Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

