PSG vs. Cerezo Osaka se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este viernes 28 de julio en el Yanmar Stadium Nagai (Osaka) por un amistoso internacional. El partido está programado para arrancar desde las 5:20 a.m. (horario en Perú, 7:20 a.m. en Argentina) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de PSG TV, Futbol Libre TV y YouTube. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí. No te lo puedes perder.





PSG vs. Cerezo Osaka: posibles alineaciones

PSG: Gianluigi Donnarumma; Milan Skriniar, Danilo Pereira, Lucas Hernández, Achraf Hakimi; Vitinha, Warren Zaïre-Emery, Cher Ndour; Carlos Soler, Noha Lemina, Marco Asensio.

Cerezo Osaka: Yang Han-Been; Ryosuke Shindo, Koji Toriumi, Seiya Maikuma, Kakeru Funaki; Shinji Kagawa, Hinata Kida, Jordy Croux, Capixaba; Léi Ceará, Mutsuki Kato.

Lee Kang-in es uno de los últimos fichajes del Paris Saint-Germain. (Video: PSG)