vs. Marsella juegan (EN VIVO | ONLINE | STREAMING) por la fecha 18 de . ¿A qué hora comienza la transmisión de este encuentro? Este duelo está pactado para el jueves 8 de enero desde las 1:00 p.m. (horario en Perú). ¿En qué canales se verá? Para seguir la transmisión, los fanáticos del fútbol español deben conectarse a la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, además de su versión de streaming en las plataformas Disney Plus. No recomendamos buscarlo por la señal pirata de Fútbol Libre TV.

PSG vs. Marsella por la League 1 | VIDEO: PSG
PSG vs. Marsella por la League 1 | VIDEO: PSG
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS