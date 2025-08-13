Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
PSG vs. Tottenham EN VIVO vía ESPN y Disney Plus por la Supercopa de Europa
En el Bluenergy Stadium, PSG vs. Tottenham se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO) por la Supercopa de Europa 2025, torneo que reúne al campeón de Champions y Europa League. Dicho compromiso está pactado para las 2:00 p.m. (hora en Perú, Colombia y Ecuador; con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay; con una hora menos en México) de este miércoles 13 de agosto del 2025. La transmisión estará a cargo de ESPN y Disney Plus para Latinoamérica, sumado a la señal de streaming Disney Plus. No te pierdas todos los detalles de la transmisión y el minuto a minuto del partido en la web de Depor.
PSG vs. Tottenham por Supercopa. (Video: Tottenham / Youtube)
Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.