Lo que se veía venir en medio de la presión del mundo del deporte. La FIFA está en “conversaciones avanzadas” para suspender a la selección de Rusia de las competiciones internacionales, incluido el Mundial, en reacción a la invasión en Ucrania, supo la AFP este lunes de una fuente que conoce el caso.

La FIFA trabaja con la UEFA para tomar esta decisión, que excluiría del Mundial de Qatar 2022 (21 de noviembre-18 de diciembre) a Rusia, “a menos que la situación mejore”, explica la misma fuente.

Los rusos deben disputar un partido de repechaje el 24 de marzo contra Polonia, por la llave 2 del torneo de repechajes.

Las partes que evalúan la sanción, entienden que no se han recibido garantías y, dado que nada ha cambiado sustancialmente en Ucrania, la FIFA decidirá finalmente pasar a la siguiente fase de sanciones.

Cerco de las otras selecciones

A través de un comunicado Polonia, Suecia y República Checa se negaron a participar de la fase de eliminatorias en suelo ruso: “Los partidos de repesca para la Copa del Mundo en Qatar no deben celebrarse en la Federación Rusa. Los firmantes de este llamamiento no tienen en cuenta el viaje a Rusia y la disputa de partidos de fútbol allí”.

Rusia debía acoger a Polonia el 24 de marzo en Moscú, en las semifinales de su cuadro de repesca para el Mundial. Si los rusos superaban esa ronda, tenían que recibir el 29 de marzo al ganador de la otra semifinal, Suecia o República Checa.

Primeras sanciones

La presión del deporte se intensifica: la FIFA ya se plantea una exclusión de Rusia del Mundial de Qatar que se realizará este año por la invasión de Ucrania y adoptó un primer paquete de medidas.

En un primer paquete de sanciones, tomadas por unanimidad por su Consejo, la FIFA impuso a la selección de Rusia jugar sus partidos como local fuera de su territorio y prohibió el himno y la bandera rusa en todas sus competiciones.





