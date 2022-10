Por ello, para que llegues completamente informado a la justa mundialista en DEPOR te dejamos 100 datos imprescindibles sobre la Copa del Mundo Qatar 2022.

1. Desde el primer el gol que marcó el camino hacia Qatar 2022 (el tanto del mongol Norjmoogiin Tsendebal en junio de 2019) hasta el último en el repechaje de Costa Rica frente a Nueva Zelanda (el tanto de Joel Campbell en junio de este año), pasaron 2424 partidos.

2. Un total de 213 selecciones compitieron a lo largo de todo este proceso para que solo 32 consigan el esperado boleto.

3. Qatar organizará el primer Mundial de Medio Oriente y será muy diferente a los demás mundiales, desde las fechas en las que se realizarán hasta los hitos que se marcarán en esta edición.

4. Qatar 2022 será el último con 32 selecciones (en el Mundial 2026 serán 48 naciones).

5. Qatar 2022 será el segundo Mundial en Asia, tras Corea-Japón 2022.

6. Qatar 2022 será el primer Mundial que se jugará entre noviembre (20 de noviembre) y diciembre (18 de diciembre), rompiendo así la tradición de junio-julio.

7. El Mundial de Qatar cambió de fecha de inauguración, todo iba a comenzar el 21 de noviembre con el duelo entre Senegal vs. Países Bajos, pero este jueves la FIFA cambió el inicio para el 20 de noviembre para que el primer partido sea Qatar vs. Ecuador, respetando así la tradición de que el local abra el telón (se mantiene desde Alemania 2006).

8. Qatar 2022 tendrá ocho sedes, distribuidos en cinco ciudades. Rayán cuenta con tres: Estadio Internacional Khalifa, Qatar Foundation y Ahmed bin Ali. Doha, por su parte, cuenta con dos: el Ras Abu Aboud y All Thumama. En Jor, Lusail y Al Wakrah también albergarán fútbol.

9. Debido a las altas temperaturas entre junio y julio en tierra catarí (alcanzan los 50°), el Mundial 2022 se movió a noviembre, para que se juegue en invierno. En esas fechas, Qatar puede llegar a 25°.

10. El Mundial de Qatar será el más corto (28 días) desde Argentina 1978 y el que más ha tardado en llegar desde Brasil 1950, en 1942 y 1946 no hubo ediciones por la Segunda Guerra Mundial.

11. El balón en un Mundial lleva sin rodar más de cuatro años, desde que Francia se coronara campeón ante Croacia (4-2) el 15 de julio del 2018. En tota, 1489 días, y contando.

12. A diferencia de Rusia 2018, donde muchos se quedaban despiertos de madrugada para ver los partidos, en Qatar los horarios serán más amigables. Los partidos comenzarían temprano a partir de las 6 de la mañana y habrán hasta cuatro partidos por día, con horarios de 8:00 am, 11:00 am, 2:00 pm, así en la fase de grupos.

13. El partido inaugural entre Qatar y Ecuador se llevará a cabo el domingo 20 de noviembre a las 11: 00 am. Mientras que al día siguiente, los partidos comenzarán a las 8:00 am (Inglaterra vs. Irán); luego 11:00 am (Senegal vs. Países Bajos) y se cerrará la jornada a las 2:00 pm (Estados Unidos vs. Gales).

14. El aforo mínimo para un estadio en Qatar 2022 será de 40 mil fanáticos.

15. Se disputarán un total de 64 partidos en el Mundial 2022.

16. Lusail es el estadio más grande de Qatar 2022 con aforo par 80 mil hinchas.

17. Salvo el primer día (un solo juego) y el segundo día (3 partidos), las demás fechas tendrán cuatro partidos de la fase de grupos.

18. Durante el camino clasificatorio hacia Qatar 2022, se marcaron un total de 2427 goles.

19. El metro de Qatar cuenta con 3 líneas.

20. Siete de los ocho campeones del mundo estarán en Qatar 2022. Brasil (con cinco títulos), Alemania (cuatro), Argentina (dos), Francia (dos, y vigente campeón), Uruguay (dos), Inglaterra (uno) y España (uno) dirán presente.

21. Italia, campeona del mundo en cuatro ocasiones, se quedó afuera del Mundial por segunda edición consecutiva.

22. La’eeb es la mascota mundialista.

23. La mascota mundialista existe desde el Mundial de Inglaterra 1966, con el león Willie,

24. Desde Uruguay 1930, ninguna selección local perdió en su estreno mundialista. Qatar intentará mantener esa racha frente a Ecuador.

25. México tuvo dos mascotas: Juanito en 1970 y Pique en 1986.

26. Al Rihla, el balón oficial; significa ‘viaje por etapas’.

27. Desde 1970, Adidas patrocina el balón mundialista. 27

28. El cartel del Mundial fue creado por Bouthayna Al Muftah.

29 ‘Hayya Hayya’ es el primer tema musical del Mundial de Qatar.

30. Qatar 2022 será la vigésimo segunda edición de una Copa del Mundo

31. Con Qatar, 18 países habrán sido los organizadores de un Mundial.

32. La primera Copa del Mundo la organizó Uruguay en 1930.

33. 13 selecciones disputaron el primer Mundial en 1930.

34. La primera final del Mundo se dio entre Uruguay y Argentina.

35. De 1930 a 1966, el campeón del Mundial recibió el trofeo Jules Rimet.

36. Luis Monti jugó dos finales con diferentes selecciones: Argentina (1930) e Italia (1934)

37. Italia 1934 fue la primera Copa del Mundo con eliminatoria mundialista

38. Uruguay no asistió a Italia 1934, hasta la fecha es el único campeón que no defendió su título.

39. Egipto fue el primer país africano en participar en un Mundial, en Italia 1934).

40. Italia fue el primer bicampeón mundial, 1934 y 1938).

41 Indias Orientales Neerlandesas fue el primer país asiático en un Mundial, en 1938.

42. En las primeras ediciones no había penales, se jugaba hasta el día siguiente. 4

43. Vittorio Pozzo es el único DT en ganar dos Mundiales.

44. La Segunda Guerra Mundial canceló los Mundiales de 1942 y 1946.

45. En Brasil 1950 no hubo final, se jugaron dos fases de grupos.

46. Aquella vez, Brasil perdió el último partido ante Uruguay, en lo que se conoce como el ‘Maracanazo’: perdió 2-1, solo le bastaba con el empate.

47. Brasil dejó de usar playera blanca por esa derrota; cambió al amarillo como se le conoce hasta ahora.

48. Después de ser castigada por la Guerra Mundial, Alemania volvió a participar de un Mundial en Suiza 1954 y salió campeón.

49. Suiza 1954 fue el primer Mundial transmitido por televisión.

50. Con 17 años, Pelé ganó el Mundial Suecia 1958 junto con Brasil.

51. El único gol olímpico en Mundiales se marcó en Chile 1962, obra de Marco Coll.

52. El gol más polémico se dio en Inglaterra 1966 con el tanto de George Huff. Su gol es recordado como el ‘gol fantasma’ por no haber entrado al arco realmente.

53. El perro Picklless halló el trofeo Jules Rimet, robado antes del Mundial de 1966.

54. En México 1970 se usaron por primera vez las tarjetas de amonestación (amarilla) y expulsión (roja).

55. México 70 fue el primer Mundial transmitido por televisión a color.

57. Al ganar su tercer Mundial en México 70, Brasil se quedó con el trofeo Jules Rimet.

58. En Alemania 1974 se dio el primer caso de dopaje, el del haitiano Ernst Jean-Joseph.

59. En el Mundial de 1974, se usa por primera vez el diseño actual de la Copa del Mundo, creado por Silvio Gazzaniga.

60. El Mundial de Argentina 1978 se hizo durante la dictadura militar de Videla.

61. El italiano Dino Zoff es el jugador más veterano (40 años) en ganar la Copa del Mundo, en España 82.

62. Colombia se retiró de la organización del Mundial de 1986 y México entró como reemplazo.

63. Cinco países ya han hecho dos Mundiales; el primero en organizarlo dos veces fue México (1970 y 1986).

64. Diego Armando Maradona convirtió el ‘gol del siglo’ ante Inglaterra en 1986. El ‘Pelusa’ tomó la pelota en la mitad de la cancha, supera a 7 jugadores (incluyendo al arquero) y definió de izquierda.

65. En ese mismo partido, Maradona marcó un gol con la mano, apodado posteriormente como la ‘Mano de Dios’. Un partido sentido para los argentinos por la Guerra de las Malvinas.

66. 2.21 goles por juego fue el promedio de Italia 1990, el más bajo de la historia.

67 Diego Maradona quedó expulsado por doping del Mundial de Estados Unidos 1994.

68. La final entre Brasil e Italia en 1994 fue la primera en definirse en penales.

69. Ronaldo tuvo convulsiones antes de la final de Francia 1998.

70. Japón-Corea 2002 fue el primer Mundial compartido en realizarse.

71 Hasta 2002, el Mundial solo se había jugado en América y Europa.

72. En 2006, el tridente arbitral comenzó a ser de una sola nacionalidad.

73. Sudáfrica 2010 fue el primer Mundial en África.

74. El Mundial se ha jugado en cuatro continentes; solo falta Oceanía.

75. En su Mundial de 2014, Brasil recibió su peor goleada al perder 7-1 con Alemania.

76. Miroslav Klose es el máximo goleador de los mundiales on 16 tantos.

77. El alemán Lothar Matthäus, el italiano Gianluigi Buffon y los mexicanos Antonio Carbajal, Rafael Márquez son los jugadores con más participaciones en un Mundial (con cinco).

78. Por primera vez en una Copa del Mundo habrá seis mujeres árbitras. La francesa Stephanie Frappart (38 años), la ruandesa Salina Mukansanga (34) y la japonesa Yoshimi Yamashita (36) serán árbitras de campo. Otras tres serán asistentes, dos de ellas de América: la brasileña Neuza Back, la mexicana Karen Díaz Medina y la estadounidense Katryn Nesbitt.

79. En Qatar 2022, Europa tendrá 13 naciones representantes, siendo el continente con mayor presencia, la segunda fuerza será Asia con seis naciones, Irán, Japón, Arabia Saudita, Corea del Sur, Australia y la anfitriona Qatar.

80. Gales y Canadá volverán a un Mundial en Qatar 2022 tras 64 y 36 años de ausencia.

81. Las selecciones que no se pierden un Mundial son Brasil (22 Mundiales) Alemania (18 seguidas), Argentina (13) y España (12).

82. Qatar 2022 podría ser el último mundial de Lionel Messi (35 años) y Cristiano Ronaldo (37), quienes firmarían su quinta participación en una Copa del Mundo,

83. Los candidatos a ganar este Mundial son los siguientes: Brasil, Argentina, Francia, España y Portugal.

84. Francia es el vigente campeón luego de vencer a Croacia en la final de Rusia 2018.

85. Europa lleva cuatro campeonatos seguidos en las Copas del Mundo: Francia en Rusia 2018, Alemania en Brasil 2014, España en Sudáfrica 2010 e Italia en Alemania 2006.

86. América no gana una Copa del Mundo desde Corea-Japón 2002, cuando Brasil derrotó a Alemania.

87. La primera selección en clasificar a Qatar 2022, sin contar al anfitrión, fue Alemania tras derrotar a Macedonia del Norte (4-0) y beneficiarse de la derrota de Armenia en Rumanía (1-0), en la fase de grupos de su zona.

88. La última selección en clasificar fue Costa Rica en el repechaje. Los ‘ticos’ vencieron por 1-0 a Nueva Zelanda con tanto de Joel Campbell.

89. Vahid Halilhodzic dejó de ser técnico de Marruecos (clasificada al Mundial) a 100 días del evento. Es la tercera vez que le pasa esto al técnico bosnio.

90. Las principales figuras que estarán en Qatar 2022 son Lionel Messi (Argentina), Cristiano Ronaldo (Portugal), Kylian Mbappé (Francia), Neymar (Brasil) y Kevin de Bruyne (Bélgica).

91. Los principales partidos que uno no se debe perder en fase de grupo en Qatar 2022 son lo siguientes: Qatar vs. Ecuador (20 de noviembre), Senegal vs. Países Bajos (21 de noviembre), Argentina vs. México (26 de noviembre), España vs. Alemania (27 de noviembre), Irán vs. Estados Unidos (29 de noviembre), Ghana vs. Uruguay (2 de diciembre).

92. Senegal vs. Países Bajos mostrará un duelo atractivo entre figuras del Liverpool, Sadio Mané contra Virgil van Dijk.

93. Argentina vs. México será el primer encuentro entre grandes rivales continentales, en el que Messi y Argentina podrían sellar su pase a los octavos de final.

94. España vs. Alemania pinta como el partido más atractivo de la primera ronda, digno de una final, entre dos excampeones, potencias del fútbol.

95. Irán vs. Estados Unidos se asoma como un partido con fuerte trasfondo político, entre dos países que no tienen relaciones diplomáticas desde 1980.

96. Ghana vs. Uruguay será una reedición del choque que se dio en Sudáfrica 2010, cuando la ‘Celeste’ pasó a cuartos de final luego de la polémica mano de Luis Suárez en el área. Acción que a la postre Asamoah Gyan no pudo convertir de penal, por lo que todo se definió desde los 12 pasos, con picada incluida de Sebastián Abreu.

97. Las principales ausencias de este Mundial serán Gianluigi Donnarumma (Italia), Mohamed Salah (Egipto), Erling Haaland (Noruega), Zlatan Ibrahimovic (Suecia), Riyahd Mahrez (Argelia), Luis Díaz (Colombia) y Alexis Sánchez y Arturo Vidal (Chile).

98. Colombia se queda afuera de este Mundial y corta una racha de dos ediciones seguidas participando, Brasil 2014 y Rusia 2018.

99. Chile, por su parte, se pierde por segunda edición consecutiva la máxima fiesta del fútbol, tampoco estuvo en Rusia 2018.

100. Perú, quinto en las Eliminatorias en Conmebol, accedió al repechaje continental, pero perdió ante Australia por penales, por lo que no pudo sumar su segunda participación seguida, tras Rusia 2018.

Fase de grupos de Qatar 2022. (Difusión)





