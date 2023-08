LAFC vs Real Salt Lake en vivo se jugará este martes 8 de agosto a las 7:30 p.m. hora local en el Banc of California Stadium de California, Estados Unidos, por los octavos de final de la Leagues Cup, competición que reúne a los 47 clubes de la MLS (29 equipos) y la Liga MX (18 equipos). La transmisión oficial para todos los países del mundo estará a cargo de la aplicación MLS Season Pass on Apple TV y aquí te brindaremos los detalles para sintonizarlo en el país en el que te encuentres.

Datos del partido LAFC vs Real Salt Lake

Fecha: Martes 8 de agosto de 2023.

Martes 8 de agosto de 2023. Hora: 7:30 p.m PT / 8:30 p.m MT / 9:30 p.m CT / 10:30 p.m ET

7:30 p.m PT / 8:30 p.m MT / 9:30 p.m CT / 10:30 p.m ET Lugar: Banc of California Stadium (BMO Stadium)

Banc of California Stadium (BMO Stadium) Canal TV / Streaming: MLS Season Pass on Apple TV

LAFC vs Real Salt Lake: horarios del partido

México: 8:30 p.m.

8:30 p.m. Perú: 9:30 p.m.

9:30 p.m. Colombia: 9:30 p.m.

9:30 p.m. Ecuador: 9:30 p.m.

9:30 p.m. Argentina: 11:30 p.m.

11:30 p.m. Brasil: 11:30 p.m.

11:30 p.m. Uruguay: 11:30 p.m.

11:30 p.m. Chile: 10:30 p.m.

10:30 p.m. Paraguay: 10:30 p.m.

10:30 p.m. Venezuela: 10:30 p.m.

LAFC vs Real Salt Lake: link streaming y radio

El partido LAFC vs Real Salt Lake comienza a las 8:30 p.m MT en el MLS Season Pass de Apple TV con narraciones de Keith Costigan y Maurice Edu en inglés y Jorge Pérez-Navarro y Marcelo Balboa en español. Para la cobertura local, sintoniza a las 7:30 p.m. MT po la señal d KSL Radio la antesala del encuentro con David James y Jay Nolly a través de KSL Sports / 1280 AM / 97.5 FM y KSL News Radio / 1160 AM.

LAFC vs Real Salt Lake: posibles alineaciones

Los Angeles Football Club: John McCarthy, Ryan Hollingshead, Aaron Long, Giorgio Chiellini, Diego Palacios, Kellyn Acosta, Illie Sánchez, Mateusz Bogusz, Stipe Biuk, Denis Bouanga y Carlos Vela. DT: Steve Cherundolo.

John McCarthy, Ryan Hollingshead, Aaron Long, Giorgio Chiellini, Diego Palacios, Kellyn Acosta, Illie Sánchez, Mateusz Bogusz, Stipe Biuk, Denis Bouanga y Carlos Vela. DT: Steve Cherundolo. Real Salt Lake: Zac MacMath, Andrew Brody, Brayan Vera, Marcelo Silva, Emeka Eneli, Jefferson Savarino, Braian Ojeda, Pablo Ruiz, Diego Luna, Danny Musovski y Cristian Arango. DT: Pablo Mastroeni.

Breve explicación de cómo se juega la Leagues Cup. | Crédito: Nashville Soccer Club