¿A qué hora juegan y cómo ver México - Guatemala en vivo? El partido es de carácter amistoso y servirá como preparación para lo que suceda en la Liga de Naciones y en la Copa Oro. El duelo será el debut de los mexicanos en el estadio Kraken del balneario de Mazatlán, en el Pacífico de México, y será el partido 37 entre ambos países, una rivalidad que dominan los norteamericanos con 23 victorias, cuatro derrotas y nueve empates. Conoce qué canales TV transmitirán el encuentro y link streaming donde puedes seguirlo desde tu móvil en el lugar que te encuentres.

¿Dónde ver, México – Guatemala en vivo vía Canal 5?

Canal 5 está disponible en alta definición en varias ciudades del país; donde se transmite la versión nacional de la señal, utilizada en el sistema de televisión satelital SKY de México.

¿Cómo puedo ver canales de TV abierta? Desde el control de tu televisión busca el botón Menú. Entra a la configuración de tu televisión. Busca una opción que diga Sintonizar canales. Al elegir esta opción tu televisión de forma automática hará una búsqueda por los canales de TV abierta que tengan señal en tu zona.

¿Dónde ver, México – Guatemala en vivo vía TUDN?

Desde hace varios años las opciones para ver el futbol mexicano se han ampliado, ya sea en televisión abierta o cerrada, y una de las opciones preferidas de las aficionados había sido TDN , que ahora junta en TUDN al talento de Televisa y Univisión Deportes.

TUDN se emite únicamente a través del sistema de paga. Se requiere Sky, Izzi, Cablecom o Total Play para tener acceso a este; por lo contrario, en Dish no se encuentra disponible. No debe confundirse con la señal de Televisa Deportes que pasa seguidamente por los canales abiertos como Las Estrellas , el 5 o el Nu9ve , cuyos contenidos no son exclusivamente deportivos como sí es el caso de TUDN.

¿Dónde ver, México – Guatemala en vivo vía Azteca Deportes?

Para disfrutar del contenido en vivo de Azteca Deportes, es necesario descargar la App móvil de Azteca en vivo desde cualquier dispositivo Android o IOS. Cabe señalar que este servicio se especializa principalmente en la transmisión de deportes como fútbol, box, lucha libre, fútbol americano entre otros así como la cobertura de eventos deportivos.

Dentro de la programación de Azteca Deportes puedes disfrutar de los mejores partidos de La Liga MX, Copa América, MLS, NFL, Champions League, UEFA, Serie A entre otros.