Un presente caótico es el que está viviendo la Selección de Argentina Sub-23 que participa en los Juegos Olímpicos París 2024. Sumado a la polémica por el gol anulado con el VAR, en el partido ante Marruecos, ahora también se pudo conocer que Thiago Almada sufrió un robo en los entrenamientos. Esta noticia fue contada - en primera instancia - por Javier Mascherano (DT del equipo) y, desde Francia, informaron que los objetos sustraídos rondan un valor de 50 mil euros.

“Ayer entraron al entrenamiento y nos robaron en plenos Juegos Olímpicos. A Thiago Almada le faltaba un reloj, anillos, todo... en unos Juegos Olímpicos. No pretendemos que nos beneficien, pero tampoco tomarnos el pelo”, reclamó Mascherano luego del partido del debut.

Este robo se dio el martes 23 de julio, en el marco de la última práctica de la ‘albiceleste’, previo a su debut en la competencia contra Marruecos. Sin embargo, la noticia tuvo eco por las palabras de ‘Masche’. Según el portal francés BFMTV, los daños llegan a los 50 mil euros, valorizados en joyas.

Argentina y Marruecos son parte del Grupo del Fútbol Masculino en Juegos Olímpicos. (Foto: Getty Images

Además, el medio pudo asegurar que “no se constató ningún allanamiento o intrusión en el lugar del robo”. Por lo pronto, Almada deberá de presentar una denuncia formal en las próximas horas y declarar el valor de los objetos que fueron hurtados ante las autoridades.

Este no es el primer robo en los Juegos Olímpicos París 2024 - que se inauguran este viernes 26 - porque el equipo australiano de BMX sufrió daños en su camioneta. Los deportistas afectados narraron el hecho en sus redes sociales: “Durante la noche asaltaron nuestra camioneta, por suerte mis bicicletas no estaba ahí adentro. Pero la bolsa de mis bicicletas sí con algunas pertenencias. Qué forma loca de arrancar el viaje”.

¿Qué pasó en el partido de Argentina vs. Marruecos?

Ante Marruecos, la selección de Argentina perdió en su debut en los Juegos Olímpicos de París en un final surrealista, de película, nunca antes visto, dos horas después de que diera la impresión de que un gol de Cristian Medina a los 116 minutos significaba el 2-2, pero que, tras dar la sensación de que había acabado el choque, se anuló por fuera de juego y dos horas después se completó el tiempo que faltaba para cerrar definitivamente el 1-2 a favor de los africanos.

El mediocampista del Boca Juniors parecía salvar un punto sobre la hora, al final de una eterna prolongación (15 minutos). El gol provocó la invasión de campo de un grupo de hinchas marroquíes, que eran mayoría en el estadio de Saint Etienne, y el colegiado sueco Glenn Nyberg mandó a ambos equipos a los vestuarios.

El Argentina vs Marruecos se reanudó partido casi dos horas después para anular gol. (Video: EUROSPORT)

Parecía todo terminado. Nada de eso. El sistema informativo de los Juegos indicaba que el partido estaba interrumpido. Hubo negociaciones y conversaciones inacabables. El VAR atestiguaba que había existido fuera de juego en la jugada que concluyó con el gol de Medina.

Así las cosas, se decidió que el surrealismo tuviera su final con la reanudación del encuentro con 1-2 en el marcador, a puerta cerrada, sin público en las gradas del estadio Geoffroy-Guichard. Argentina lo intentó, atacó lo que pudo, pero no encontró la recompensa y acabó por salir derrotada en su estreno en París 2024.

¿Qué se viene para Argentina Sub-23?

Luego del partido ante Marruecos (1-2), los dirigidos por Javier Mascherano buscarán una victoria para no quedar eliminados. El sábado 27 de julio se miden ante Iraq desde las 8:00 a.m. (horario peruano), en el estadio de Lyon. En el mismo escenario, cierran su participación en la fase de grupo el martes 30 julio a las 10:00 a.m. frente a Ucrania.





