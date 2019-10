Radamel Falcao, directo al corazón: "Soy el culpable de la lesión y pagaré mi deuda con los aficionados"

Fue recibido como un héroe, pero a la fecha aún no ha podido darle a la exigente hinchada lo mejor de sí, y ello en parte a una lesión que lo ha dejado fuera de los últimos encuentros, incluido el partido ante Real Madrid por Champions League. Radamel Falcao hizo un mea culpa, pues se siente en deuda con el Galatasaray debido a una lesión que, él mismo reconoce, pudo evitarla.

" Yo soy el culpable de la lesión. No pude prepararme bien para esta temporada debido a mi traslado desde Mónaco. Cuando llegué, me faltaba entrenamiento, pero quería jugar de inmediato para responder al cariño de los aficionados. No debí jugar sin estar 100% listo", confesó al diario 'Sabah' de Turquía.



El 'Tigre' lleva ya casi un mes sin jugar por una lesión del tendón de Aquiles que mantiene en vilo a todo el Türk Telekom Arena.



Además, Falcao García expresó que le "hubiese gustado estar en el partido contra el Besiktas y me encantaría jugar frente al Real Madrid más que a nadie".



Está en deuda

Cuando Radamel llegó a Turquía fue recibido como una auténtica estrella, como lo que es. Unos 25.000 hinchas del Galatasaray acudieron al antiguo aeropuerto de Estambul Atatürk para recibir a Falcao, quien llegó con su esposa e hija. se vivió una auténtica fiesta, aunque el delantero aún no ha podido retribuir ese cariño como él quisiera.



"He jugado en equipos muy importantes, pero no he visto una comunidad de fanáticos tan apasionada como la del Galatasaray. Me siento en deuda y pagaré mi deuda con los aficionados", aseguró.

► Cristian Benavente anhela jugar la Copa América 2020 tras regreso a la Selección Peruana



► ¡De pesadilla! De Jong a Xavi Alonso y las faltas más 'terroríficas' en la historia del fútbol



► Prensa chilena destacó convocatoria de Gabriel Costa y habló de vengar la última derrota en la Copa América



► Cristiano ya tiene un heredero: los 28 goles y 18 asistencias de Cristiano Junior con la Juventus