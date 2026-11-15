El idilio entre Ronaldinho y el balón volvió a encenderse este domingo 15 de noviembre tras más de 11 años de ausencia en el profesionalismo, marcando un retorno histórico al figurar como titular en el vibrante choque entre Ravenna y Forlí por la Serie C. Como es habitual cada vez que el legendario astro brasileño pisa el verde, todas las cámaras y miradas se posaron sobre su figura, capturando un momento profundamente conmovedor durante los actos protocolares previos al silbatazo inicial. Demostrando que su magia trasciende lo netamente deportivo, el ex campeón mundial protagonizó un tierno intercambio de palabras que le arrebató una enorme sonrisa al niño que lo escoltaba hacia el terreno de juego; una genuina postal que rápidamente dio la vuelta al mundo y que ratifica la inagotable humildad, el carisma y esa contagiosa alegría que siempre han definido la brillante trayectoria del eterno ’10′.
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